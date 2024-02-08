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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Болгарія почне розслідування воєнних злочинів Кремля в Україні – міністр

Атанас Славов
Фото: Getty Images

У Болгарії готують поправки до кримінального кодексу країни, які дадуть змогу притягнути до відповідальності кремлівський режим за воєнні злочини проти України.

Про це в інтерв’ю Euractiv Bulgaria повідомив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов.

– Наша мета – щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, використовуючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини та злочини проти миру і людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії в Україні, – сказав Атанас Славов.

Наразі Болгарія входить до меншості країн Євросоюзу, які не відкрили кримінальні справи за воєнні злочини РФ в Україні або за ухилення від санкцій ЄС.

Зараз дивляться

Славов зазначив, що українські біженці в Болгарії можуть дати свідчення і влада може почати кримінальні провадження, використовуючи універсальну юрисдикцію.

Зараз у країні перебуває майже 100 тис. українських біженців, багато хто з них – із регіонів, де тривають бойові дії або обстрілюються, наприклад, із Херсона.

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Видання зазначає, коли інформація про російські воєнні злочини буде зібрана з усіх європейських країн, вони можуть стати основою створення трибуналу проти РФ.

– Я буду дуже радий, якщо такий крок допоможе майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародним трибуналом, і Болгарія візьме активну участь у зусиллях міжнародної спільноти, – сказав Славов.

У ЄС збирають інформацію про воєнні злочини Росії

Багато європейських країн уже почали розслідування, опитують сотні тисяч людей. За даними Euractiv, найбільшу активність проявляють країни Балтії.

У листопаді 2023 року Болгарія підписалася під пунктом 7 Формули миру президента Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості та переслідування злочинів, скоєних в Україні.

Міністр юстиції Атанас Славов заявив, що внесення змін до болгарського кримінального кодексу дасть змогу притягти до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази щодо військових дій на території України.

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Болгарія, Війна в Україні, Воєнні злочини, Україна-Болгарія
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