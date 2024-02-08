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Болгария начнет расследование военных преступлений Кремля в Украине — министр

Атанас Славов
Фото: Getty Images

В Болгарии готовят поправки в уголовный кодекс, которые позволят привлечь к ответственности кремлевский режим за военные преступления против Украины.

Об этом в интервью Euractiv Bulgaria сообщил министр юстиции Болгарии Атанас Славов.

— Наша цель — чтобы Болгария могла начать уголовное преследование, используя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечности в Украине. Это будет актом поддержки международных усилий по расследованию российской агрессии в Украине, — сказал Атанас Славов.

На данный момент Болгария входит в меньшинство стран Евросоюза, которые не открыли уголовные дела за военные преступления РФ в Украине или за уклонение от санкций ЕС.

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Славов отметил, что украинские беженцы в Болгарии могут дать показания и власти могут начать уголовные производства, используя универсальную юрисдикцию.

Сейчас в стране находится почти 100 тыс. украинских беженцев, многие из них — из регионов, где идут боевые действия или обстреливаются, например из Херсона.

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Издание отмечает, когда информация о российских военных преступлениях будет собрана со всех европейских стран, они могут стать основой создания трибунала против РФ.

— Я буду очень рад, если такой шаг поможет будущему международному расследованию международным трибуналом, и Болгария примет активное участие в усилиях международного сообщества, — сказал Славов.

В ЕС собирают информацию о военных преступлениях России

Многие европейские страны уже начали расследования, опрашиваются сотни тысяч человек. По данным Euractiv, наибольшую активность проявляют страны Балтии.

В ноябре 2023 года Болгария подписалась под пунктом 7 Формулы мира президента Владимира Зеленского, который предусматривает восстановление справедливости и преследование преступлений, совершенных в Украине.

Министр юстиции Атанас Славов заявил, что внесение изменений в болгарский уголовный кодекс позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство, отдававшее приказы о военных действиях на территории Украины.

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Болгария, Война в Украине, Військові злочини, Україна-Болгарія
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