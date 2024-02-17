Чехія знайшла 800 тис. снарядів для постачання в Україну – президент Павел
Чехія знайшла необхідні снаряди для України, однак для цього потрібно додаткове фінансування.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час Українського ланчу, який проходить у Мюнхені, коментуючи проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ.
Снаряди для ЗСУ
– Ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну, – Ред.) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування. Ми звернемося за допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції та інших, – стверджує він.
Павел зазначив, що Чехія шукає можливе постачання озброєння у світі, а згодом працює з партнерами в НАТО.
Він окремо звернув увагу на роботу Данії, Нідерландів та Канади, які допомагають із передаванням зброї до Чехії, звідки перенаправляють до України.
Президент Чехії наголосив, що Україну необхідно підтримувати в постачання боєприпасів з будь-яких можливих джерел. На його думку, потрібно бути такими ж ініціативними, як військові ЗСУ, та шукати озброєння звідусіль.
Джерело: České noviny