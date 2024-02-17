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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наші дії обмежуються лише кількістю та дальністю засобів ураження – Зеленський

Зеленський у Мюнхені
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні.

Про це він сказав у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 17 лютого, наголосивши, що Київ уже довів здатність перемагати РФ на полі бою.

За його словами, українці на полі бою вже довели, що можуть змушувати Росію відступати, руйнуючи “російський міф, що Україна не може перемогти у цій війні”.

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— Ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалось більш ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує, – додав він.

Зеленський підкреслив, що утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватись до теперішньої інтенсивності бойових дій.

Він назвав це самоослабленням демократій, яке підриває наші спільні результати.

Як відомо, у США вже кілька місяців не можуть схвалити пакет із додатковим фінансуванням для України. Через це нова допомога від Вашингтону Києву не надходить.

Пентагон напередодні заявив, що зараз США надають Україні різні види озброєння та техніки за контрактами на виробництво та передачу Україні військової техніки та боєприпасів, які були укладені протягом 2022 та 2023 років.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Мюнхенська конференція з безпеки
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