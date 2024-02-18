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Найголовніше зобов’язання ЄС перед Україною – її членство в блоці – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Найважливіші геополітичні виклики, які стоять сьогодні перед ЄС, пов’язані з Україною, сектором Гази, глобальним півднем та з обороною.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

– Ми повинні збільшити і надати Україні зобов’язання у сфері безпеки, – заявив він.

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А найважливішим зобов’язанням у сфері безпеки для України, за його словами, є її членство в Євросоюзі.

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прапори ЄС

Наприкінці січня у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Це означає проведення оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Джерело: The Guardian
Європейський Союз, Війна в Україні, Жозеп Боррель, Мюнхенська конференція з безпеки, Російська агресія, Україна-ЄС
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