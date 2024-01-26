Розпочався офіційний скринінг, який передує переговорам про вступ України в ЄС – Зеленський

У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, надалі очікується кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

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Глава держави зазначив, що попереду буде кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу, формування української делегації та нашої переговорної позиції.

Президент України поділився, що розраховує на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року.

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