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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Розпочався офіційний скринінг, який передує переговорам про вступ України в ЄС – Зеленський

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, надалі очікується кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Розпочався офіційний скринінг, який передує переговорам про вступ України в ЄС – Зеленський

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Глава держави зазначив, що попереду буде кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу, формування української делегації та нашої переговорної позиції.

Президент України поділився, що розраховує на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Офіс президента, Україна-ЄС
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