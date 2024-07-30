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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану – що відомо

Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану – що відомо
Фото: Факти ICTV

В Ізраїлі заявили, що завдали удару по столиці Лівану – Бейруту. Там стверджують, що ціллю став командир Хезболли.

Авіаудар по Бейруту – що кажуть у ЦАХАЛі

За даними видання CNN, у ЦАХАЛі підтвердили, що завдали авіаудару по Бейруту.

За словами військових, метою удару був командувач Хезболли, відповідальний за вбивство дітей у Мадждаль-Шамсі та ще кількох ізраїльських мирних жителів.

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Ізраїльський удар по південних передмістях Бейрута був спрямований по оперативному штабу глави збройного угруповання Хезболла, повідомили агентству Reuters три високопоставлених джерела у сфері безпеки, заявивши, що його доля залишається невідомою.

Джерела називають його Мухсіном Шукром, але кажуть, що він також відомий як Фуад Шукр.

Водночас видання Al-Arabiya повідомляє, що замах не вдався. Жодних додаткових подробиць не наводиться.

У ЦАХАЛі зазначили, що в інструкціях для ізраїльських цивільних поки що немає змін.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву, в якій ідеться, що ліванська терористична група перетнула так звану червону лінію.

Як стверджують у ЦАХАЛі, за останні кілька годин було виявлено 15 снарядів, випущених із Лівану в кількох місцях Верхньої Галілеї. Снаряди впали в районах Йірон, Йіфтах і Метула.

Після сирен, що пролунали вдень у районі Верхньої Галілеї, було виявлено кілька БпЛА, що перетинають із Лівану ізраїльську територію. Один із БПЛА впав у районі Бейт-Хіллель.

Пожежно-рятувальні служби Ізраїлю наразі працюють над гасінням кількох пожеж, що виникли внаслідок атаки.

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Ізраїль, Авіаудари, Війна в Ізраїлі, Ліван
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