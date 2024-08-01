РФ звільнила журналіста WSJ і ексморпіха США у межах обміну – ЗМІ

Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в межах великого обміну ув’язненими зі Сполученими Штатами.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із ситуацією.

Гершковича та Вілана звільнили з ув’язнення в РФ

За даними співрозмовників агентства, Гершкович і Вілан зараз перебувають на шляху до місць призначення за межами Росії.

Зараз дивляться

У межах угоди, США та їхні союзники повернуть Росії ув’язнених, яких вони утримують.

Подальші подробиці обміну наразі не розголошують.

— The Wall Street Journal повідомляє, що її репортер завтра повернеться до США в рамках обміну полоненими, – сказав ведучий новин в ефірі телеканалу близько опівночі 31 липня за місцевим часом.

Раніше видання Радіо Свобода писало, що декілька росіян, засуджених за злочини в США, зникли з бази даних американських в’язниць. Зокрема йшлося про таких осіб:

підрядник російських силових міністерств Владислав Клюшин, засуджений за інсайдерську торгівлю акціями;

Олександр Винник, засуджений за відмивання $4 млрд через криптобіржі;

Максим Марченко, засуджений за обхід американських санкцій проти Росії;

Роман Селезньов, син депутата Держдуми РФ Валерія Селезньова, засуджений за кібершахрайство.

Останніми днями світові ЗМІ писали, що помічено ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами та Росією, а також Білоруссю.

Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Нагадаємо, про затримання Евана Гершковича в Єкатеринбурзі стало відомо 30 березня 2023 року. ФСБ РФ звинуватило журналіста у шпигунстві та зборі секретних відомостей про одне із підприємств російського ВПК.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.