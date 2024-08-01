РФ звільнила журналіста WSJ і ексморпіха США у межах обміну – ЗМІ
Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в межах великого обміну ув’язненими зі Сполученими Штатами.
Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із ситуацією.
Гершковича та Вілана звільнили з ув’язнення в РФ
За даними співрозмовників агентства, Гершкович і Вілан зараз перебувають на шляху до місць призначення за межами Росії.
У межах угоди, США та їхні союзники повернуть Росії ув’язнених, яких вони утримують.
Подальші подробиці обміну наразі не розголошують.
— The Wall Street Journal повідомляє, що її репортер завтра повернеться до США в рамках обміну полоненими, – сказав ведучий новин в ефірі телеканалу близько опівночі 31 липня за місцевим часом.
Раніше видання Радіо Свобода писало, що декілька росіян, засуджених за злочини в США, зникли з бази даних американських в’язниць. Зокрема йшлося про таких осіб:
- підрядник російських силових міністерств Владислав Клюшин, засуджений за інсайдерську торгівлю акціями;
- Олександр Винник, засуджений за відмивання $4 млрд через криптобіржі;
- Максим Марченко, засуджений за обхід американських санкцій проти Росії;
- Роман Селезньов, син депутата Держдуми РФ Валерія Селезньова, засуджений за кібершахрайство.
Останніми днями світові ЗМІ писали, що помічено ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами та Росією, а також Білоруссю.
Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.
Нагадаємо, про затримання Евана Гершковича в Єкатеринбурзі стало відомо 30 березня 2023 року. ФСБ РФ звинуватило журналіста у шпигунстві та зборі секретних відомостей про одне із підприємств російського ВПК.