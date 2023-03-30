ФСБ затримала в Єкатеринбурзі кореспондента WSJ Евана Гершковича

Березень, 30 в 11:47

У Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Востаннє матеріали журналіста з’являлися на сайті видання 28 березня.

На зв’язок із редакцією Еван Гершкович перестав виходити 29 березня.

Зараз дивляться

У The Wall Street Journal заявили, що “глибоко стурбовані безпекою Евана Гершковича”.

Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ — The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023

Зауважимо, що інформація про затримання Евана Гершковича рясніє у всіх російських ЗМІ.

Там поширюють заяву Федеральної служби безпеки про те, що “громадянин США Гершкович “підозрюється в шпигунстві в інтересах американського уряду”.

ФСБшники наполягають на тому, що репортер збирав “відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу”.

Місцеві журналісти стверджують, що Гершкович прибув до Єкатеринбурга, щоб написати матеріал про вербування росіян до приватної військової компанії Вагнера, а також про ставлення громадян РФ до цієї ПВК.

Що відомо про Евана Гершковича

Еван Гершкович – репортер московського бюро видання The Wall Street Journal, акредитований для роботи в МЗС РФ.

У своїх матеріалах пише про Росію, Україну та колишній Радянський Союз.

Раніше працював у виданнях Agence France-Presse, Moscow Times та New York Times.

За даними з мережі, Еван Гершкович живе в Москві вже близько шести років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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