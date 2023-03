ФСБ затримала в Єкатеринбурзі кореспондента WSJ Евана Гершковича

У Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Востаннє матеріали журналіста з’являлися на сайті видання 28 березня.

На зв’язок із редакцією Еван Гершкович перестав виходити 29 березня.

У The Wall Street Journal заявили, що “глибоко стурбовані безпекою Евана Гершковича”.

Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023