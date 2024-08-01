Теракт 11 вересня в США: обвинувачені визнали провину, щоби уникнути смертної кари

Троє чоловіків, обвинувачуваних у підготовці терактів 11 вересня 2001 року в США, погодились визнати свою провину в обмін на довічне ув’язнення замість смертної кари.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

Теракт в США 11 вересня: обвинувачені визнали свою провину

Відтак, підсудні Халід Шейх Мохаммед, Валід бін Атташ і Мустафа аль-Хавсаві уклали угоду в результаті переговорів з прокурорами, що тривали 27 місяців.

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Прокурори заявили, що ця угода має внести певну завершеність і справедливість у справу, зокрема для сімей майже 3000 людей, які загинули під час теракту 11 вересня 2001 року в США.

Інформація про угоду з’явилася в листі до членів родин загиблих під час теракту.

– В обмін на скасування смертної кари як можливого покарання ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними в усіх інкримінованих злочинах, включно з вбивством 2976 осіб, перелічених в обвинувальному висновку, – йдеться в листі, який був підписаний контрадміралом Аароном К. Рагом, головним прокурором військових комісій, і трьома юристами.

У листі зазначається, що чоловіки можуть подати свої клопотання у відкритому судовому засіданні вже наступного тижня.

У своєму листі адмірал Раг зазначив, що в межах угоди Мохаммед та інші обвинувачені погодилися відповісти на запитання членів сімей загиблих “щодо їхніх ролей і причин здійснення терактів 11 вересня”.

Згідно з процесом, відомим як відновне правосуддя, члени родин мають надіслати свої запитання до 14 вересня та отримати відповіді до кінця 2024 року.

Угоди про визнання провини обговорювалися з березня 2022 року, але у вересні виникла серйозна проблема, коли Білий дім відмовився підписати умови, висунуті відповідачами.

Зазначається, що конкретні умови досудових угод наразі не доступні громадськості.

Що відомо про теракт у США 11 вересня 2001 року

Терористичний акт 11 вересня 2001 року – серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації Аль-Каїда, здійснена 11 вересня 2001 року на території Сполучених Штатів Америки методом захоплення пасажирських літаків.

Унаслідок теракту загинуло майже 3 тисячі осіб, ще понад 6 тисяч – зазнали поранень. Так, теракт 11 вересня став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Тоді ісламістська організація Аль-Каїда захопила чотири пасажирські літаки американських авіакомпаній. Два літаки терористи спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Третій літак врізався в будівлю Пентагону неподалік Вашингтона.

Пасажири четвертого літака дізналися про долю попередніх і разом з екіпажем атакували терористів й спробували перехопити в них керування. Літак впав на поле у штаті Пенсильванія.

Джерело: Міноборони США, The New York Times

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