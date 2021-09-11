Теракти 11 вересня: причини та історії тих, хто вижив

11 вересня 2021 року виповнилося рівно 20 років з моменту найбільш смертоносних терористичних актів в історії людства – нападу на будівлі Всесвітнього торгового центру в американському Нью-Йорку, які відбулися у цей день у 2001 році. Тоді загинули майже 3 тис. осіб і понад 6 тис. отримали поранення.

Детальніше про те, за яких обставин сталися теракти, і як деяким людям дивним чином вдалося врятуватися – в матеріалі Фактів ICTV.

Як все починалося

Група із 19 терористів захопили чотири пасажирські лайнери над східним узбережжям США. За допомогою цих літаків вони розраховували вразити важливі будівлі в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Два літаки в результаті врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, один – в Пентагон, і ще один впав біля міста Шанксвілл, коли пасажири та команда спробували знешкодити терористів.

Перший лайнер врізався в Північну вежу о 08.46 ранку за місцевим часом, другий – в Південну вежу в 09.03 ранку. Вежі не впали відразу, а на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Таким чином частина людей втратили можливість покинути будівлі.

Майже через дві години обидва 110-поверхових хмарочосів впали, що стало причиною загибелі тисяч людей.

О 09.37 ранку третій літак врізався у будівлю Пентагону – спорудження міністерства оборони США, яке розташоване біля Вашингтона.

У четвертому літаку пасажири чинили опір терористам, і о 10.03 він впав у поле в штаті Пенсільванія. Цей лайнер, як передбачається, повинен був врізатися у будівлю Капітолія у Вашингтоні.

Під час терактів в будівлях Всесвітнього торгового центру перебувало понад 17 тис. осіб. У Північній вежі ніхто не вижив, хто був вище місця удару літаком, а в Південній вежі з поверхів вище місця удару вдалося врятуватися 18 людям.

Читайте Байден розпорядився розсекретити результати розслідування терактів 11 вересня

Всього жертвами терактів у Нью-Йорку стали громадяни 77 держав. Також загинули 441 співробітника екстрених служб, які займалися ліквідацією наслідків теракту.

Хто організував теракти

Незабаром після терактів відповідальність за загибель тисяч людей взяла на себе терористична організація ісламських екстремістів Аль-Каїда. Її лідери перебували в Афганістані, який тоді був під контролем Талібану. Як відомо, минулого місяця таліби знову захопили Афганістан.

Очолював Аль-Каїду один з головних терористів тодішнього часу Усама бен Ладен. Він звинувачував Сполучені Штати і їх союзників в розпалюванні конфліктів в мусульманському світі.

Серед 19 виконавців теракту були люди, які вміли керувати літаками. Всі вони пройшли курси навчання у приватних льотних школах в США.

15 з 19 виконавців були земляками бен Ладена з Саудівської Аравії, двоє – з ОАЕ, один – з Єгипту, один – з Лівану.

Відповідь США на теракти 11 вересня

За ініціативи тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого США та союзники почали вторгнення в Афганістан, де перебувало керівництво Аль-Каїди. Влада США поставила мету – знищення Аль-Каїди та ліквідація Усами бен Ладена.

Таліби відмовлялися видавати лідера Аль-Каїди. Через кілька місяців вони втратили владу в Афганістані, а на їх місце прийшов підтримуваний Вашингтоном уряд.

Бен Ладена в Афганістані не вдалося зловити. Його знайшли та вбили тільки у 2011 році в Пакистані.

Читайте Вежі-близнюки: що відомо про теракт 11 вересня і фільми про трагедію

Інші його пособники вже мертві або перебувають у тюрмах. Так, уродженця Кувейту Халіда Шейха Мохаммеда заарештували в Пакистані. Його в США звинувачують у безпосередньому плануванні терактів 11 вересня. З 2003 року він перебуває у в’язниці на американській базі Гуантанамо на Кубі, де досі чекає суду.

Водночас в американських спецслужбах стверджують, що Аль-Каїда досі жива. Її члени присутні в Афганістані, де зараз у владі таліби, але також вона має сильний вплив в Африці.

Після 20 років присутності США в Афганістані американці побоюються, що ісламістська організація ще більше активізується під крилом Талібану.

Історії тих, хто вижили

Для персонального консультанта Дженіс Брукс це був звичайний робочий день. Вона працювала на 84 поверсі Південної вежі. На робочому місці уранці 11 вересня жінка почула дивний звук. З будівлі навпроти почали розлітатися папери, а хтось із людей скрикнув: “Біжіть!”. Вона не відразу зрозуміла, що треба робити. Дженіс зателефонувала своєму начальнику в Лондон, щоб попросити покинути робоче місце.

Начальник сказав якомога швидше покинути офісу, тому що в Північну вежу врізався літак. Він дізнався про це з новин, які вже лунали по всьому світу.

Дженіс спустилася вниз на 12 поверхів, але гучномовцями всім наказали повертатися на робочі місця. Дівчина почала підійматися, а коли дійшла до вхідних дверей на свій поверх, літак вдарив і в Південну вежу. Моментально зруйнувалися шість поверхів корпусу. У хаосі та диму люди намацали двері до інших сходів, оскільки перші були зруйновані, і побігли ними донизу. На першому поверсі її зустріли рятувальники.

Стенлі Праймант працював у Fuji Bank в Південній вежі на 81 поверсі. Він подивився у вікно і побачив, що в сусідньому будинку палає вогонь. Стенлі спробував зв’язатися з відділом свого банку в Північній вежі, але там уже ніхто не брав слухавку. Після цього він вирішив покинути будівлю, але охорона і поліція повернули його на робоче місце.

Через вікно він побачив, як до будівлі наближається літак. Чоловік сховався під стіл і мріяв вижити. Після зіткнення його поверх спалахнув, але до кабінету Стенлі полум’я не дісталося.

З приміщення вибратися самостійно він не міг, оскільки воно було сильно зруйновано. Йому допомогли люди, які спускалися сходами неподалік, і почули його крики. Їм вдалося покинути будівлю менш як за годину, а незабаром хмарочос завалився.

Рон Ді Франческо працював брокером в Південній вежі. Вранці 11 вересня він перебував на робочому місці на 84 поверсі будівлі. Чоловік побачив дим в сусідньому хмарочосі й відразу вирішив покинути вежу.

Він вийшов на сходи, а через кілька хвилин літак врізався у Південну вежу. Люди на шляху умовили його йти нагору, оскільки на нижніх поверхах була занадто сильна пожежа. Але на дах так і не вдалося потрапити через заблоковані двері. Після цього Рон вирішив ще раз спробувати спуститися вниз. Він отримав опіки, але йому вдалося пробратися крізь полум’я і покинути будівлю, яка через кілька хвилин почала руйнуватися.

Чоловік втратив свідомість, а прокинувся вже в лікарні з переломом хребта і численними опіками. Він став останньою людиною, яка встигла покинути другу будівля до обвалення.

Паскаль Буззелі працював інженером-конструктором в Північній вежі. Він підіймався на ліфті на 65-й поверх і побачив людей, які панікували. Незабаром Буззелі і його колеги кинулися до сходів, щоб спуститися вниз і встигли досягти рівня 22 поверху, коли будівля почала руйнуватися. Він впав разом з вежею і став одним з двох людей, які вижили в таких обставинах.

У Паскаля була зламана нога, кілька опіків і подряпин, але дивно, що крім цього він не отримав інших травм.

Фото: since911.com, gettyimages

Джерело: since911.com