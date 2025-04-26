У Римі поховали Папу Римського Франциска: на церемонії були сотні тисяч людей і світові лідери

У суботу, 26 квітня, у Римі поховали Папу Римського Франциска. Церемонія відспівування відбулася на площі Святого Петра, а потім тіло понтифіка відвезли в римську церкву Санта-Марія Маджоре.

Поховання Папи Римського – як відбувалося

Як пише видання BBC, Папа Римський мав свої побажання про те, як має відбутися його похорон. Він просив про скромне прощання, яке не передбачає надмірної пишності.

За словами міністра внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі, щонайменше 400 тис. людей зібралися у Ватикані на похорон Папи Франциска та вишикувалися на вулицях, щоб побачити, як його труну везуть до церкви Санта-Марія Маджоре для поховання.

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– Ми оцінюємо, що не менше ніж 400 тис. людей були присутніми на площі Святого Петра та вздовж маршруту, – сказав глава МВС Італії.

На поховання Папи Римського приїхали багато лідерів країн з усього світу, зокрема з Європи, Великої Британії, Латинської Америки та США.

На полях церемонії відбулося багато дипломатичних подій. Наприклад, президент США Дональд Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначають у виданні, зустріч українського та американського лідерів була недовгою, але пам’ятною і символічною, адже це була їхня перша зустріч після скандалу в Білому домі.

Коли тіло Франциска донесли до церкви Санта-Марія Маджоре в Римі, Ватикан припинив онлайн-трансляцію і розпочалася приватна церемонія.

Натовпи на вулицях, які збиралися ще з ночі для вшанування пам’яті понтифіка, почали розходитися. Водночас деякі світові лідери ще залишаються у Римі, щоб провести низку важливих зустрічей.

Раніше Факти ICTV пояснювали, що відбуватиметься далі після смерті Папи Римського Франциска. Зокрема, після поховання має відбутися переобрання нового Папи Римського, яке починається між 15 і 20 днями після смерті попередника.

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