Новий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили низку важливих тем, серед яких – підготовка 17 пакету санкцій проти Росії.

Зустріч Зеленського і президентки Єврокомісії – що обговорювали

Як повідомив Володимир Зеленський, зустріч з Урсулою фон дер Ляєн була хорошою.

Вони обговорили кроки, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.

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За словами Зеленського, також приділили увагу посиленню співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема через ініціативу ReArm Europe (переозброєння Європи – програму нарощування військового потенціалу ЄС).

Президент розповів про ситуацію на полі бою, російські ракетні й дронові удари по українських містах.

Він наголосив, що Росія не припиняє агресію, попри дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для встановлення повного, безумовного припинення вогню.

Водночас Зеленський поінформував про оборонні потреби України для захисту людей, зокрема в системах ППО.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн звернули окрему увагу на підготовку 17 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

На думку президента України, важливим є те, що новий пакет санкцій має бути спрямований на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також на тіньовий танкерний флот. Це має стати одним з елементів тиску проти РФ, щоб відновити мир.

Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу. За його словами, триває спільна робота заради безпеки людей, справедливого миру та європейського майбутнього України.

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