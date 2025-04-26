Новий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили низку важливих тем, серед яких – підготовка 17 пакету санкцій проти Росії.
Зустріч Зеленського і президентки Єврокомісії – що обговорювали
Як повідомив Володимир Зеленський, зустріч з Урсулою фон дер Ляєн була хорошою.
Вони обговорили кроки, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.
За словами Зеленського, також приділили увагу посиленню співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема через ініціативу ReArm Europe (переозброєння Європи – програму нарощування військового потенціалу ЄС).
Президент розповів про ситуацію на полі бою, російські ракетні й дронові удари по українських містах.
Він наголосив, що Росія не припиняє агресію, попри дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для встановлення повного, безумовного припинення вогню.
Водночас Зеленський поінформував про оборонні потреби України для захисту людей, зокрема в системах ППО.
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн звернули окрему увагу на підготовку 17 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.
На думку президента України, важливим є те, що новий пакет санкцій має бути спрямований на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також на тіньовий танкерний флот. Це має стати одним з елементів тиску проти РФ, щоб відновити мир.
Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу. За його словами, триває спільна робота заради безпеки людей, справедливого миру та європейського майбутнього України.