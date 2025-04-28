Блекаут в Європі: Іспанія, Португалія та частина Франції знеструмлені

У понеділок, 28 квітня, сталося відключення електроенергії в Іспанії та Португалії, а також у деяких районах Франції та Італії. Мільйони людей залишилися без світла. Це також вплинуло на громадський транспорт, світлофори, лікарні та торгові заклади.

Про це пише Politico.

Масштабне відключення електроенергії

Масштабне знеструмлення почалося вранці, охопивши значні території Піренейського півострова. Збої відчули жителі Мадрида та Лісабона.

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Директор іспанського оператора системи передачі електроенергії Red Eléctrica Едуардо Прієто повідомив, що причиною відключення стало “дуже сильне коливання в електричній мережі”, що призвело до відключення енергосистеми Іспанії від європейської енергомережі.

Прієто не сказав, що саме спричинило стрибок напруги і чи могло це бути наслідком кібератак.

Він повідомив, що повне відновлення подачі електроенергії в Іспанії відбудеться не раніше ніж через 6-10 годин.

– Іспанія та Португалія мають високоінтегровану енергетичну мережу, яка працює як енергетичний острів і пов’язана з рештою Європи через невелику кількість транскордонних сполук із Францією, – пише Politico.

Оператор E-Redes заявив, що відключення електроенергії в Португалії сталося через “проблеми в європейській електромережі”, а зібрані дані вказують на дисбаланс напруги, який спричинив збої.

Через те, що Португалія та Іспанія зазнали блекауту, припинили працювати світлофори і метро, люди застрягли в ліфтах, а магазини почали продавати товари тільки за готівку.

На тенісному турнірі Madrid Open матчі призупинили, а тисячі вболівальників залишилися в темряві.

Зазначається, що через відключення світла лікарні працювали на генераторах, а персоналу довелося економити енергію.

Іспанців попросили не телефонувати до екстрених служб, щоб дізнатися причину масового вимкнення світла, через переповнені лінії.

На вулицях Барселони одні раділи, що їх відправили додому раніше, а інші намагалися приховати хвилювання жартами на тлі хаосу і відсутності доступу до інформації.

Джерело : Politico

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