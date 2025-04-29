Україна вимагає реакції світу на вбивство Рощиної та проблему цивільних заручників

Міністерство закордонних справ України звернулося до світової спільноти із закликом дати належну оцінку висновкам журналістського розслідування обставин загибелі української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

МЗС вимагає реакції на результати розслідування

Він висловив вдячність ініціативі Forbidden Stories та 45 журналістам із 13 українських і закордонних медіа за глибоке і приголомшливе розслідування.

Зараз дивляться

– Хоробрість Вікторії Рощиної, її відданість журналістиці та щира турбота про людські життя були надзвичайними. Ця спільна журналістська робота підкреслює її героїзм і варварство її вбивства росіянами, а також розширює її зусилля з викриття жахливої долі тисяч цивільних заручників, утримуваних Росією, – написав Тихий у соцмережі Х.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало міжнародні інституції відреагувати на оприлюднені факти, що вказують на масштабні військові злочини, порушення прав людини, викрадення, тортури та вбивства на тимчасово окупованих територіях України.

Заклик МЗС адресовано:

Раді ООН з прав людини;

Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні;

ЮНЕСКО;

ОБСЄ;

представнику ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Яну Брату;

Раді Європи;

Європейському комітету із запобігання катуванням (CPT);

Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи;

правозахисним організаціям Human Rights Watch і Amnesty International;

організації Репортери без кордонів (RSF).

Викрадення на вбивства РФ цивільних заручників

Тихий наголосив, що “питання цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, вимагає підвищеної міжнародної уваги та негайної і рішучої реакції”.

– Тому що те, що ми спостерігаємо зараз, швидше за все, є найбільшою операцією з викрадення цивільних осіб на чолі з державою в недавній історії… Це має бути засуджено і притягнуто до відповідальності. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі звірства, мають бути притягнуті до відповідальності, – підкреслив речник.

Нагадаємо, згідно з інформацією з розслідування Forbidden Stories, тіло загиблої журналістки Вікторії Рощиної, яке було передане Україні, мало ознаки розтину, ймовірно здійсненого в Росії.

Джерела в силових структурах, на які посилаються журналісти, повідомили, що у Вікторії були відсутні частини головного мозку, очі та гортань.

Патологоанатом, залучений до аналізу, припустив, що видалення цих органів могло бути спрямоване на приховування справжньої причини смерті – можливо, через удушення. Ці дії можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.