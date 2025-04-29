Украина требует реакции мира на убийство Рощиной и проблему гражданских заложников
Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом дать надлежащую оценку выводам журналистского расследования обстоятельств гибели украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
МИД требует реакции на результаты расследования
Он выразил благодарность инициативе Forbidden Stories и 45 журналистам из 13 украинских и зарубежных медиа за глубокое и шокирующее расследование.
— Храбрость Виктории Рощиной, ее преданность журналистике и искренняя забота о человеческих жизнях были чрезвычайными. Эта совместная журналистская работа подчеркивает ее героизм и варварство ее убийства россиянами, а также расширяет ее усилия по разоблачению ужасной судьбы тысяч гражданских заложников, удерживаемых Россией, — написал Тихий в соцсети Х.
Украинское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты отреагировать на обнародованные факты, указывающие на масштабные военные преступления, нарушения прав человека, похищения, пытки и убийства на временно оккупированных территориях Украины.
Призыв МИД адресован:
- Совету ООН по правам человека;
- Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине;
- ЮНЕСКО;
- ОБСЕ;
- представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Брату;
- Совету Европы;
- Европейскому комитету по предупреждению пыток (CPT);
- Директорату по правам человека и верховенству права Совета Европы;
- правозащитным организациям Human Rights Watch и Amnesty International;
- организации Репортеры без границ (RSF).
Похищения и убийства РФ гражданских заложников
Тихий подчеркнул, что “вопрос гражданских заложников, похищенных и удерживаемых Россией, требует повышенного международного внимания и немедленной и решительной реакции”.
— Потому что то, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, является крупнейшей операцией по похищению гражданских лиц во главе с государством в недавней истории… Это должно быть осуждено и привлечено к ответственности. Российские преступники, ответственные за эти ужасные зверства, должны быть привлечены к ответственности, — подчеркнул спикер.
Напомним, согласно информации из расследования Forbidden Stories, тело погибшей журналистки Виктории Рощиной, которое было передано Украине, имело признаки вскрытия, вероятно осуществленного в России.
Источники в силовых структурах, на которые ссылаются журналисты, сообщили, что у Виктории отсутствовали части головного мозга, глаза и гортань.
Патологоанатом, привлеченный к анализу, предположил, что удаление этих органов могло быть направлено на сокрытие истинной причины смерти — возможно, из-за удушения. Эти действия могут быть квалифицированы как военное преступление.