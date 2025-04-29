Украина требует реакции мира на убийство Рощиной и проблему гражданских заложников

Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом дать надлежащую оценку выводам журналистского расследования обстоятельств гибели украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

МИД требует реакции на результаты расследования

Он выразил благодарность инициативе Forbidden Stories и 45 журналистам из 13 украинских и зарубежных медиа за глубокое и шокирующее расследование.

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— Храбрость Виктории Рощиной, ее преданность журналистике и искренняя забота о человеческих жизнях были чрезвычайными. Эта совместная журналистская работа подчеркивает ее героизм и варварство ее убийства россиянами, а также расширяет ее усилия по разоблачению ужасной судьбы тысяч гражданских заложников, удерживаемых Россией, — написал Тихий в соцсети Х.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты отреагировать на обнародованные факты, указывающие на масштабные военные преступления, нарушения прав человека, похищения, пытки и убийства на временно оккупированных территориях Украины.

Призыв МИД адресован:

Совету ООН по правам человека;

Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине;

ЮНЕСКО;

ОБСЕ;

представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Брату;

Совету Европы;

Европейскому комитету по предупреждению пыток (CPT);

Директорату по правам человека и верховенству права Совета Европы;

правозащитным организациям Human Rights Watch и Amnesty International;

организации Репортеры без границ (RSF).

Похищения и убийства РФ гражданских заложников

Тихий подчеркнул, что “вопрос гражданских заложников, похищенных и удерживаемых Россией, требует повышенного международного внимания и немедленной и решительной реакции”.

— Потому что то, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, является крупнейшей операцией по похищению гражданских лиц во главе с государством в недавней истории… Это должно быть осуждено и привлечено к ответственности. Российские преступники, ответственные за эти ужасные зверства, должны быть привлечены к ответственности, — подчеркнул спикер.

Напомним, согласно информации из расследования Forbidden Stories, тело погибшей журналистки Виктории Рощиной, которое было передано Украине, имело признаки вскрытия, вероятно осуществленного в России.

Источники в силовых структурах, на которые ссылаются журналисты, сообщили, что у Виктории отсутствовали части головного мозга, глаза и гортань.

Патологоанатом, привлеченный к анализу, предположил, что удаление этих органов могло быть направлено на сокрытие истинной причины смерти — возможно, из-за удушения. Эти действия могут быть квалифицированы как военное преступление.

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