Тіло Вікторії Рощиної повернули без деяких внутрішніх органів — розслідування

Міжнародна редакція Forbidden Stories, яка базується в Парижі та вивчає роботу журналістів, що загинули або зазнали переслідувань через свою діяльність, долучилася до розслідування смерті української репортерки Вікторії Рощиної.

Тіло № 757

Тіло медійниці передали Україні в лютому 2025 року під час обміну загиблими з РФ.

В документах росіян воно фігурувало з позначками 747, СПАС, причому як невстановлена особа чоловічої статі.

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Однак під час первинного огляду патологоанатоми виявили, що тіло належить жінці.

Крім того, на правій гомілці була знайдена бирка з написом Рощина В. В. ДНК-експертиза встановила збіг з журналісткою на 99%.

Експерти припускають, що абревіатура СПАС у російських документах може означати “суммарное поражение артерий сердца”, тобто узагальнене ураження артерій серця.

Це могло би бути офіційною версією смерті, якби не ознаки насильства.

Сліди катування і зниклі органи

За словами начальника Департаменту війни Офісу генерального прокурора Юрія Бєлоусова, на тілі загиблої виявлено численні сліди катування: садна, крововиливи, зламане ребро.

Експерти також знайшли ознаки застосування електроструму. Під час подальшого огляду з’ясувалося, що немає деяких внутрішніх органів, зокрема головного мозку, очних яблук та частини трахеї.

Міжнародний патологоанатом припустив, що такі дії могли вчинити навмисно, про що свідчить синець на шиї внаслідок перелому під’язикової кістки — характерного для випадків удушення.

Батько Вікторії висловив сумніви щодо початкових експертних висновків та ініціював проведення додаткових судово-медичних досліджень. Наразі зразки вже відібрані, триває експертиза.

Про журналістку

Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованій території у серпні 2023 року. У травні 2024-го Росія вперше офіційно підтвердила, що вона перебуває в полоні.

У березні 2022 року Вікторію вже викрадали, але тоді її звільнили через десять днів.

Після повторного викрадення її утримували у виправній колонії № 77 у Бердянську та в СІЗО № 2 Таганрога. Останній заклад відомий своєю жорстокістю до українських бранців.

У 2022 році Рощина отримала міжнародну нагороду IWMF За мужність у журналістиці.

Смерть Вікторії Рощиної є болісним нагадуванням про небезпеку, з якою стикаються журналісти під час війни.

Журналістська спільнота закликає до міжнародної уваги та справедливого розслідування цієї трагедії.

Джерело: Forbidden Stories

Фото: Мартін Гарріс

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