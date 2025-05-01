Померла найстаріша людина у світі – бразильська монахиня Іна Канабарро Лукас

У Бразилії у віці 116 років померла найстаріша людина у світі – монахиня Іна Канабарро Лукас. Вона пішла з життя менш ніж за півтора місяця до свого 117-річчя.

Померла найстарша людина у світі – що відомо

Про смерть монахині повідомила Конгрегація терезіанських сестер у Порту-Алегрі, подякувавши їй за “відданість і самопосвяту”. Як повідомляє база довгожителів LongeviQuest, Канабарро була дуже кволою дитиною, і багато хто не вірив, що вона виживе. Утім, вона прожила понад століття і пішла у засвіти 30 квітня 2025 року, пише Barron’s.

У своїх інтерв’ю сестра Іна пояснювала секрет довголіття просто: “Бог – це секрет життя. Він – секрет усього”. За її словами, вона народилася 27 травня 1908 року, однак за офіційними документами, підтвердженими директором американської дослідницької групи GRG Робертом Янгом, її дата народження – 8 червня 1908-го. Вона була найстарішою людиною на планеті після смерті японки Томіко Ітооці у січні цього року, якій також було 116 років.

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На своє 110-річчя монахиня отримала особисте благословення від Папи Франциска, який пішов з життя у Великодній понеділок, 21 квітня. Вона стала монахинею у 26 років у 1934 році – між Першою і Другою світовими війнами.

За підрахунками LongeviQuest, Іна Канабарро Лукас була 15-ю найстарішою документально підтвердженою людиною в історії та другою за віком монахинею після французької сестри Люсіль Рандон, яка померла у 2023 році у віці 118 років.

Після її смерті титул найстарішої людини у світі переходить до 115-річної Етель Катергем із Суррея, що у Великій Британії.

Фото: скриншот з відео

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