Умер самый старый человек в мире — бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас

В Бразилии в возрасте 116 лет умер самый старый человек в мире — монахиня Ина Канабарро Лукас. Она ушла из жизни менее чем за полтора месяца до своего 117-летия.

Умер самый старый человек в мире — что известно

О смерти монахини сообщила Конгрегация терезианских сестер в Порту-Алегри, поблагодарив ее за “преданность и самопосвящение”. Как сообщает база долгожителей LongeviQuest, Канабарро была очень слабым ребенком, и многие не верили, что она выживет. Однако она прожила более века и отошла 30 апреля 2025 года, пишет Barron’s.

В своих интервью сестра Ина объясняла секрет долголетия просто: “Бог — это секрет жизни. Он — секрет всего”. По ее словам, она родилась 27 мая 1908 года, однако по официальным документам, подтвержденным директором американской исследовательской группы GRG Робертом Янгом, ее дата рождения — 8 июня 1908-го. Она была самым старым человеком на планете после смерти японки Томико Итооци в январе этого года, которой также было 116 лет.

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На свое 110-летие монахиня получила личное благословение от Папы Франциска, который ушел из жизни в Пасхальный понедельник, 21 апреля. Она стала монахиней в 26 лет в 1934 году — между Первой и Второй мировыми войнами.

По подсчетам LongeviQuest, Ина Канабарро Лукас была 15-м старейшим документально подтвержденным человеком в истории и второй по возрасту монахиней после французской сестры Люсиль Рандон, которая умерла в 2023 году в возрасте 118 лет.

После ее смерти титул старейшего человека в мире переходит к 115-летней Этель Катергем из Суррея, что в Великобритании.

Фото: скриншот из видео

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