Є чітким сигналом Росії від США: Бессент про підписану з Україною угоду про копалини

Підписаний договір між Україною та США щодо створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції є “історичною угодою про економічне партнерство” між країнами.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Мінфін США.

Угода між Україною та США: реакція Мінфіну США

– На знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ США надав обороні України після повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство дозволяє нашим двом країнам співпрацювати та інвестувати разом, щоб наші спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України, – зауважив він.

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Бессент наголосив, що під керівництвом американського президента Дональда Трампа Мінфін США та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) “працюватимуть разом з урядом України, щоб завершити програмне управління та просувати це важливе партнерство”.

– Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка засновує Інвестиційний фонд відновлення США та України, – розповів Бессент.

Він нагадав слова Трампа про відданість з боку США сприянню припиненню “цієї жорстокої та безглуздої війни”.

– Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні, – йдеться в заяві американського міністра.

Крім того, Бессент додав “для ясності”, що ані державі, ані особі, яка “фінансувала чи постачала російську військову машину – буде дозволено отримати вигоду від відновлення України”.

– І Сполучені Штати, і уряд України сподіваються на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу, – підсумував глава Мінфіну США.

Реакція Держдепу США на підписання угоди

Держсекретар Марко Рубіо назвав підписану угоду між Україною та США “кроком у припиненні війни”.

– Завдяки лідерству президента Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію – важливу віху в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни, – написав він в соцмережі Х.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

Фото: Юлія Свириденко

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