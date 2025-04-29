РФ правильно переживає, що парад на 9 травня під питанням: Зеленський про больові точки Москви

Україна готується до розмови з американською стороною про нові санкційні кроки, прагнучи обрати саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 161 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про потребу в кроках Росії до завершення війни – Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. Ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням – правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну, – заявив Зеленський.

Президент провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, українські воїни тримають позиції та захищають нашу державу. Зеленський подякував кожному, хто залишається стійким та працює заради незалежності України.

Зараз дивляться

Сьогодні обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони, заявив Зеленський.

На його думку, важливо надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва й торгівельні операції.

Президент розповів, що українські санкції намагаються максимально синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією. За його словами, вже є хороші результати.

Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонне виробництво, заявив Зеленський.

Зеленський про саміт Ініціативи трьох морів

Президент України взяв участь у роботі саміту Ініціативи трьох морів – це один з форматів, які об’єднують наш регіон, зокрема від Чорного моря до Балтійського та Адріатики.

– Правильний формат – те, що наближає нас до Європейського Союзу. Наша пропозиція – зробити формат більш практичним. Політика в ньому вже відображена достатньо, тепер варто додати конкретики – і не тільки в тому, що стосується логістики та стосується транспортних шляхів, – стверджує глава держави.

Після блекауту в Іспанії та Португалії, всіх російських ударів по українській енергетиці, об’єктивно непростих змін на газовому ринку Європи, стало очевидно, що потрібно більше спільних проєктів, допомоги один одному саме в енергетиці та в інших питаннях критичної інфраструктури, вважає Зеленський.

Зокрема, йдеться про зв’язок, трубопроводи, безпеку портів. За його словами, український внесок у цей процес може бути значним.

Президент України пропонує партнерам робити разом більше саме на цих напрямках.

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