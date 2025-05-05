ЄС у червні вирішить, що буде з українськими біженцями після 2026 року

Питання про те, що чекає на українських біженців у країнах Європейського Союзу після березня 2026 року, можуть вирішити вже в червні, адже тоді має відбутися засідання міністрів внутрішніх справ ЄС.

Про це сказав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 5 травня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

ЄС визначиться щодо подальшої долі українських біженців

– Захист біженців у ЄС діє до березня 2026 року, звичайно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з тим, яка ситуація буде далі. Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні, коли відбуватиметься засідання Ради міністрів внутрішніх справ, де братиме участь міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, – повідомив прем’єр.

Він сподівається, що на засіданні вдасться визначити спільну позицію ЄС і знайти рішення. За його словами, все залежатиме від подальшого розвитку ситуації, але вже зараз потрібно думати про те, що робити після березня 2026 року.

Зараз дивляться

Фіала зазначив, що Чехія прийняла найбільше українців у перерахунку на кількість місцевого населення. Частину з них уже вдалося інтегрувати в економіку країни – близько 160 тис. українців там працюють.

Нагадаємо, під час пресконференції було підписано Спільну декларацію створення Центру єдності (Unity Hub) України в Чехії.

Як зазначив Володимир Зеленський, у цих центрах українці зможуть отримати юридичну допомогу та підтримку в пошуку свого шляху в Україні, зокрема щодо працевлаштування.

Джерело : Офіс президента

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