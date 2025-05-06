Британія таємно готується до прямого військового нападу з боку Росії – ЗМІ

Велика Британія почала таємну підготовку до військового нападу Росії. Міністри та прем’єр Кір Стармер побоюються, що Кремль переважатиме Британію та її союзників на полі бою.

Про це пише видання The Telegraph.

Вразливість Великої Британії

Так, британські чиновники хочуть оновити 20-річні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, які б підготували країну до війни після погроз нападу з боку Кремля.

Зараз дивляться

У засекреченому досьє мають викласти, як уряд Британії реагуватиме на оголошення війни. Британські міністри побоюються, що Росія перевершить у силі Сполучене Королівство і його союзників і що країна виявиться непідготовленою і погано захищеною.

Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.

Експерти попереджають, що у Великій Британії вразлива критична інфраструктура, зокрема газові термінали, підводні кабелі, атомні електростанції та транспортні вузли.

План оборони Британії

В оновленому засекреченому плані оборони буде викладена стратегія на найближчі дні після удару по Великій Британії з боку ворожої іноземної держави. Йдеться про звичайні ракетні удари, удари ядерними боєголовками або кібератаки.

Також розгляду підлягають воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж, судів, поштової системи і телефонних ліній. Малоймовірно, що документ взагалі колись оприлюднять.

Кабінет міністрів вже змоделював сценарій, в якому ворожа держава одночасно запускає ракети і здійснює кібератаки на національну інфраструктуру. Оцінка ризиків показала, що успішна атака може призвести до загибелі цивільних, а також співробітників аварійно-рятувальних служб, завдати серйозної економічної шкоди і порушити роботу життєво важливих служб.

Представники оборонного відомства закликали уряд розробити власну форму ізраїльського Залізного купола для захисту від ракетних атак.

Минулого місяця чиновник Королівських військово-повітряних сил заявив, що якби Росія вдарила по Британії так, як вона це зробила 24 лютого 2022 року в Україні, то російські ракети прорвали б британську протиповітряну оборону і знищили б інфраструктурні об’єкти.

Росія, Китай та Іран стверджують, що розробили гіперзвукові ракети, які можуть летіти зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку, і легше долати системи протиповітряної оборони.

Ракетні удари по газових терміналах і п’ятьох АЕС можуть вивільнити радіоактивні матеріали по всій країні і спричинити тривалий вплив на безпеку, здоров’я, навколишнє середовище і економіку країни.

Кібератака на Велику Британію

Новий план дій на випадок надзвичайних ситуацій вперше розглядає загрозу кібервійни. Державні спеціалісти мають можливість відключати транспортні мережі, електроенергію і тимчасово закривати урядові установи.

Кен МакКаллум, директор розвідуправління МІ5, заявив у жовтні, що кількість державних загроз, які розслідує відомство, за рік зросла на 48% і що Росія посилила свої кібератаки.

Воєнна книга та план захисту Британії

Британський план безпеки розроблений за зразком Воєнної книги – секретного досьє часів холодної війни з інструкціями щодо того, як уряд повинен реагувати на ядерну атаку.

Воєнна книга, яка зараз зберігається в Національному архіві, містила плани евакуації прем’єр-міністра та ключових членів Кабміну, яких у разі бомбардування Лондона перемістили б до бункера в Котсуолдсі. Королева Єлизавета II втекла б у безпечне місце на королівській яхті.

Згідно з цим же планом, Британію поділили б на 12 зон, якими б керували міністри, вищі офіцери, судді з особливими повноваженнями. Також будуть створюватися запаси продовольства і будівельних матеріалів.

Телерадіокомпанія BBC буде транслювати соціальні оголошення про те, як укритися від ракет. Твори мистецтва вивезуть до Шотландії.

Нагадаємо, що прем’єр Кір Стармер заявив, що з 2027 року Велика Британія витрачатиме на оборону 2,5% ВВП, але міністри і керівники служб ще не дійшли згоди щодо того, як ці гроші треба витрачати.

Джерело : The Telegraph

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