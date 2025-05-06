Угорщина не збанкрутує через вступ України до ЄС – в Єврокомісії відповіли Орбану

Публічні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо недоцільності членства України в Євросоюзі не мають під собою жодного змістовного підґрунтя, адже йдуть у розріз із рішеннями, які вже були ухвалені Європейською радою.

Про це заявив у Брюсселі директор Генерального директорату Європейської комісії з питань сусідства та розширення (DG ENEST) Герт Ян Коопман (Gert Jan Koopman) під час обговорення майбутнього України та Молдови у складі ЄС.

Заяви Орбана про банкрутство Угорщини через розширення ЄС безпідставні

Відповідаючи на запитання журналіста щодо спроб Орбана змістити акценти у процесі розширення ЄС – від принципу досягнень кожного кандидата до теми власної економічної неспроможності (заяв про те, що приєднання України спричинить банкрутство Угорщини), представник Єврокомісії наголосив:

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– Щодо позиції, яка була публічно озвучена прем’єр-міністром Угорщини. Ми маємо дивитися на правовий контекст, в якому ми діємо. Європейська рада, яка включає всі 27 країн-членів, вирішила відкрити з Україною переговори про входження та визнала її статус як країни-кандидата. Тож це питання узгодженості та змістовності, коли хтось хоче стверджувати, що ця країна не має бути членом Євросоюзу, – зазначив Коопман.

Він підкреслив, що твердження угорського прем’єра про можливе банкрутство Угорщини внаслідок вступу нових членів до ЄС не має підтвердження в історичних прикладах.

Вступ Україні до Євросоюзу посилить економіки країн-членів

Коопман згадав нещодавнє дослідження МВФ, в якому йдеться про те, що розширення 2004 року генерувало збільшення ВПП на 10 відсотків не лише для нових країн-членів, але й для тих, що вже були до цього.

– Тож я вважаю, що істиною є протилежне: Україна і Молдова після входження до ЄС посилять економіку вже існуючих країн-членів та самі отримають економічну вигоду від цих країн, – заявив представник Єврокомісії.

За словами Коопмана, економічне зближення передбачає певні перехідні етапи та адаптацію регуляторних норм, що є нормальним явищем у такому масштабному процесі. Проте в стратегічній та економічній перспективі розширення призводить до зростання для всіх учасників.

Це не є лише особистим поглядом. Це є точкою зору Європейської комісії, яка спирається на очевидні факти, – додав він.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в парламенті заявив, що Угорщина не підтримує приєднання України до ЄС, оскільки, за його словами, це “призведе до банкрутства Угорщини”, і такий сценарій є неприйнятним для Будапешта.

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