Орбан різко відповів Зеленському щодо ставлення угорців до вступу України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відповів президенту Володимиру Зеленському щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це політик написав у соцмережі Х.

Орбан різко відповів Зеленському

– Президент Зеленський звернувся вчора до угорського народу. Пане президенте! Що думає угорський народ, не вирішує президент у Києві чи бюрократи в Брюсселі, – сказав Віктор Орбан.

Зараз дивляться

Він додав, що для України немає вступу до Євросоюзу без схвалення від Угорщини.

– Кожен угорець скаже своє слово з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось як ми тут робимо речі, – написав Віктор Орбан.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на слова президента Володимира Зеленського, який розкритикував прем’єра Орбана, що той робить кроки проти вступу України до ЄС. Міністр наголосив, що український президент має визнати право угорців висловлювати свою думку щодо вступу України до ЄС.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за даними опитування від опозиції Орбана, близько 70% угорців підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Віктор Орбан вважає, що приєднання України до ЄС негативно вплине на інтереси його країни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.