Серед пріоритетів саміту НАТО в Гаазі буде Україна — Тернер

Серед пріоритетів обговорення на саміті НАТО у Гаазі у червні буде Україна.

Про це у виступі на 17-му щорічному Київському безпековому форумі заявив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер.

– Наші пріоритети в НАТО, зокрема ті, які будуть обговорені на саміті в Гаазі наступного місяця, – це витрати на оборону, оборонна промисловість і Україна, – сказав Тернер.

За його словами, коли йдеться про оборонне виробництво, – “це те, що потрібно зараз Україні і державам – членам альянсу”.

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– Країни НАТО мають витрачати набагато більше і виробляти набагато більше – насамперед для самих себе і для того, щоб підтримувати Україну. Це триватиме незалежно від того, чи завершиться війна цього року. Така підтримка надаватиметься в осяжному майбутньому, бо ми розуміємо, якими є загрози, – акцентував голова Представництва НАТО.

Він наголосив, що варто зміцнити зв’язки всередині військового блоку й у відносинах з Україною, а збільшення витрат на оборону та виробництво в оборонній сфері відповідає інтересам України і НАТО.

Україна ближче до НАТО, ніж раніше

До того ж Тернер зауважив, що відносини між Україною та НАТО є міцними і критично важливими для майбутнього обох сторін, тому безпекова допомога нашій державі продовжуватиметься.

– Мій сигнал абсолютно простий – НАТО чітко підтримує Україну і підтримуватиме надалі, протягом усіх наступних років. Відносини між НАТО та Україною сьогодні міцніші, ніж раніше. Вони є засадничими для майбутнього і України, і НАТО. Ми хочемо працювати разом, щоб наші відносини ставали ще тіснішими, – сказав Тернер.

У цьому контексті він нагадав, що минулого року безпекова допомога Україні становила понад 50 млрд євро – приблизно стільки ж, скільки Україна сама витратила на оборону торік.

– Країни – члени альянсу пообіцяли за перші три місяці цього року надати 20 млрд євро безпекової допомоги. Дуже скоро ми почуємо про нові обіцянки і надання такої підтримки. Масштабна допомога знадобиться у майбутні роки. І у нас є підстави для впевненості, що її буде надано – це відповідає інтересам країн – членів НАТО і України, – підкреслив Тернер.

Він зауважив, що відносини між Україною та НАТО є критично важливими для майбутнього України і військового блоку. Тернер додав, що важливо, щоб вони посилювалися і зміцнювалися в наступні роки і надалі.

Нагадаємо, що 24-26 червня пройде саміт Північноатлантичного альянсу, його прийматиме нідерландське місто Гаага.

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