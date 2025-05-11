Макрон ініціював спільну розмову Трампа, лідерів ЄС та Зеленського 10 травня

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив 10 травня ранковий дзвінок Дональду Трампу, щоб організувати спільну розмову президента США, лідерів Європи, які прибули до Києва, та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Розмова європейських лідерів, Зеленського та Трампа

За даними видання, після трьохгодинного обговорення між представниками європейських держав і Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, що відбулося 10 травня, саме Макрон ініціював дзвінок до Трампа.

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Для цього він скористався власним мобільним телефоном. Макрон розповів Трампу про ключові результати переговорів у Києві.

Попри те, що у Вашингтоні не було ще і сьомої ранку, Трамп узяв слухавку і погодився підтримати ініціативу європейських лідерів.

Макрон опублікував відео візиту до Києва

На сторінці французького президента у Facebook опубліковано відео, у якому показано кадри “за лаштунками” поїздки європейських лідерів до Києва. Зокрема, демонструється момент, коли Макрон телефонує Трампу на світанку.

На початку відео глядачі можуть побачити, як виглядає вагон підвищеного комфорту Укрзалізниці, в якому Макрон разом з Кіром Стармером і Дональдом Туском прямував до української столиці.

На цих кадрах Макрон уточнює час прибуття поїзда – 8:00 за київським часом, за французьким – сьома ранку.

– Потрібно запевнити Зеленського, сказавши йому: якщо він запропонує взаємодіяти – ти взаємодієш. Але якщо перемир’я не буде дотримуватися, тоді будуть санкції. Це буде хороший баланс. І ми залучаємо американців, – говорить далі президент Франції.

Потім показано момент, коли Макрон влаштовує телефонну розмову з Трампом під час зустрічі з Зеленським у Маріїнському палаці.

– Привіт, Дональде. Можна тебе набрати через 2 хвилини разом із Зеленським… Тоді я перенаберу через дві хвилини з усіма іншими, – чутно, як каже Макрон.

Після цього він додає: “Скажіть їм, що з Трампом домовились. Можна телефонувати йому зараз. У нього шоста ранку”.

Голос за кадром повідомляє, що європейські лідери разом із Зеленським домовилися підтримати припинення вогню з понеділка. Перемир’я має тривати 30 днів і стати початком формування справедливого та стійкого миру. Якщо режим тиші буде порушено, то європейські та американські партнери узгодять масштабні санкції.

– Доля миру і свободи у Європі зараз вирішуються у Києві, – наголошує у відео Макрон.

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