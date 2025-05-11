Макрон про іноземні війська в Україні: Ідеться не про кількість, а про солідарність

Відправлення іноземних військ в Україну необхідне для стабілізації ситуації після припинення бойових дій.

Про це в інтерв’ю Le Parisien повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон – про відправлення іноземних військ в Україну

За словами Еммануеля Макрона, в Україні може бути розгорнуто кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч іноземних військових.

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Попри це, наголошує президент Франції, головне – це наявність військ в Україні, не їхня кількість.

– Авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, до якої мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей, – переконаний Еммануель Макрон.

Тож, продовжує очільник Франції, ідеться не про кількість, а про те, що війська партнерів будуть в Україні, щоб “як друга лінія оборони забезпечити присутність для підтримки в повітрі або у віддалених від лінії фронту стратегічних точках”.

– Насамперед, ми будемо там, щоб продемонструвати солідарність, – підсумував Еммануель Макрон.

Наразі, зауважує президент Франції, європейські лідери продовжують обговорювати питання відправлення іноземних військ в Україну.

Нагадаємо, що тиждень тому президент України Володимир Зеленський наголошував, що іноземний військовий контингент може прибути до України лише після завершення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Le Parisien

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