Топдипломати ЄС і Британії вимагають від РФ серйозних кроків до припинення війни

Група європейських дипломатів висловилися про відсутність бажання росіян рухатися до миру. Вони закликали Москву негайно показати серйозність у переговорах.

Спільну заяву міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високого представника ЄС після їхньої зустрічі в Лондоні було опубліковано на сайті британського уряду.

РФ має продемонструвати серйозні наміри до мирного процесу

У заяві йдеться, що Росія досі не продемонструвала наміру досягти прогресу в мирному процесі.

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– Наразі Росія не продемонструвала серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань, – йдеться у спільній заяві.

Дипломати заявили, що планують здійснювати рішучі кроки, щоб послабити здатність Росії продовжувати війну, зокрема за допомогою скорочення фінансових надходжень до Кремля. Вони також обговорили, як посилити підтримку України з боку Європи.

За словами міністрів, вони хочуть надати Україні “надійні” гарантії безпеки. Вони розглядають можливість створення коаліції повітряних, наземних і морських сил підтримки, “які могли б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому світі та підтримати відновлення збройних сил України”.

Вони також підтримали мирні зусилля США і перспективу продовження переговорів цього тижня.

Нагадаємо, 10 травня лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі закликали Росію до 30-денного припинення вогню, інакше Європа посилюватиме тиск на Москву. Вже після зустрічі Коаліції бажаючих було заявлено про готовність України до припинення вогню з 12 травня.

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