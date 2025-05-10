Слово за Росією: Україна разом з Європою заявили про готовність припинити вогонь з 12 травня

Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі виступили зі спільною заявою. Вони закликали Росію погодитися на 30-денне повне і безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам.

Спільна заява була опублікована на сайті британського уряду перед візитом європейських лідерів до Києва 10 травня.

Лідери чотирьох країн закликали РФ до 30-денного припинення вогню

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали РФ зупинити незаконне вторгнення, адже вони переконані, що “кровопролиття має припинитися”.

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– Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, стоятимемо в Києві в солідарності з Україною проти варварської та незаконної повномасштабної агресії Росії. Ми повторюємо нашу підтримку закликам президента Трампа до мирної угоди і закликаємо Росію припинити перешкоджати зусиллям із забезпечення міцного миру. Разом зі США ми закликаємо Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів щодо справедливого і міцного миру, – ідеться в заяві.

Лідери європейських країн заявили, що готові якнайшвидше підтримати мирні переговори, “обговорити технічне втілення режиму припинення вогню” і допомогти з підготовкою до укладення мирної угоди.

Вони наголосили, що війна має завершитися, Росія – зупинити агресію, а Україна – жити в безпеці та незалежності у своїх міжнародно визнаних кордонах.

– Ми продовжимо нарощувати нашу підтримку України. Доти, доки Росія не погодиться на тривале припинення вогню, ми посилюватимемо тиск на російську військову машину, – заявили четверо лідерів.

Разом із президентом України Володимиром Зеленським вони планують провести онлайн-зустріч із представниками інших європейських країн. Вони обговорять створення спеціальних сил, які могли б забезпечити безпеку України після завершення війни.

Лідери п’яти країн провели розмову з Трампом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що після зустрічі Коаліції охочих у Києві, Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц і Туск мали плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони зосередились на мирних зусиллях.

– Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню та заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів, – написав глава МЗС України у соцмережі X.

Фото: Андрій Сибіга

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