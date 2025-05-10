Згода або санкції: чи буде перемирʼя з 12 травня і що чекає на Путіна у разі відмови

Під час зустрічі у Києві лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі та України закликали Росію погодитися на 30-денне повне і безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам.

– Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. І знаємо, що нас підтримують у цьому США, – сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, безумовне припинення вогню означає те, що не має бути жодних умов. Спроба висувати будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію, вважає глава держави. Він наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним – у повітрі, на морі та на суші.

Факти ICTV разом з експертами Володимиром Фесенком та Олегом Пономарем вирішили проаналізувати, чи може Росія погодитися на 30-денне припинення вогню, за яких умов, що найбільше вплине на Москву та як можуть далі розвиватися події.

Зараз дивляться

Як відреагує Путін на заяву України, Європи та США про 30-денне перемир’я

Крім країн Європи, вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримали також США, які запропонували таку ідею ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Якщо Росія відмовиться, то можуть бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи. Триває підготовка 17 пакету санкцій Європейського Союзу, який буде скоординований з Великою Британією, Норвегією та США, сказав Зеленський.

У відповідь Кремль вже встиг звинуватити європейські країни у “суперечливих і конфронтаційних” заявах після того, як лідери підтримали план США щодо 30-денного припинення вогню в Україні та пригрозили Росії новими санкціями.

– Ми чуємо багато суперечливих заяв з Європи. Вони, як правило, мають “конфронтаційний” характер, а не спрямовані на спробу відродити наші відносини. Нічого більше, – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV заявив, що в цій ситуації варто розуміти одну просту річ.

– От як ми не відповідаємо на ультиматуми, точно так само Путін не відповідатиме. Однозначний прогноз: Путін не виконуватиме жодних ультиматумів. Безумовно, ми негативно ставимося до Путіна. Але думати, що він виконає ультиматум – це було б, м’яко кажучи, наївно, – переконаний політолог.

На його думку, дуже важливим є те, що спільна позиція, висловлена сьогодні, скоординована зі США, адже це може вплинути на дії російського диктатора Володимира Путіна.

– На Зеленського і Коаліцію охочих Путін не зважатиме. Йому це не цікаво. А от що на нього може впливати – це позиція США. Якщо США поставлять жорстку вимогу: спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше, зокрема переговори про зустріч Трампа і Путіна, якусь велику оборудку, економічні проєкти та інше – тоді це на Путіна вплине. Тільки така логіка, – вважає він.

Якщо не буде таких жорстких вимог від США, тоді сьогоднішня ініціатива залишиться красивим піаром і не матиме практичних наслідків, припустив Фесенко.

Але враховуючи те, що США підтримують цю ініціативу та можуть посилити санкції разом з європейцями, якщо Росія не виконає вимог хоча б про початок переговорів, зазначив політолог, тоді Москва може відреагувати на позицію американців.

– На мій погляд, на більш вірогідний сценарій – те, що Росія може погодитися на переговори. Припинення вогню не буде з 12 травня. Знову таки, як ми не погодились на російські ультиматуми, точно вони так само вони не погодяться, тому що це буде прояв слабкості. Але вони можуть погодитися на переговори, якщо американці їх ініціюють, – вважає він.

Якщо це відбудеться, тоді наступного тижня можуть розпочатися прямі переговори за участі Росії, України та посередництва США, спрогнозував Фесенко. Проте може бути специфічна ситуація, коли ми не давали згоди на російське перемир’я, але де-факто хоча б частково дотримувалися у повітрі. Схожа ситуація може бути з боку Росії, припустив експерт.

– Росія не дасть відповіді на вимоги про 30-денне припинення вогню, але може продовжувати його в повітрі. Якщо це станеться – це вже буде якийсь результат. Тобто може бути дзеркальна ситуація, як ми реагували на російське “перемир’я”. Але на суходолі може бути така сама ситуація – тут бої можуть продовжитися. Якщо Росія погодиться на переговори про припинення вогню і де-факто виконуватиме, хоча припинення вогню в повітрі, то не буде санкцій. Будуть переговори, – сказав він.

30-денне перемир’я: як можна контролювати дотримання припинення вогню

Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо, адже у координації зі Сполученими Штатами Америки це є дійсно реалістичним, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він переконаний, що припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних та гуманітарних основ миру, стверджує Зеленський.

За словами політолога Володимира Фесенка, дотримання вогню в повітрі контролюють американці. Проте на суходолі це неможливо, звернув увагу політолог.

– Як ви думаєте, чому на так зване Великоднє перемир’я не було атак у повітрі, що з російського боку, що з нашого? Тому що це контролюють американці. Саме атаки в повітрі легко зафіксувати, хто порушує. А на суходолі контролювати неможливо. Прогнозую, що максимум, що може бути можливим – це продовження припинення вогню в повітрі. Це буде більш-менш оптимальний результат, якщо ще й будуть переговори, – зазначив Фесенко.

А бойові дії продовжаться, адже про припинення вогню на суходолі треба домовлятися. Це неможливо припинити політичними заявами, хто б це не висловлював, переконаний Фесенко.

На його думку, треба завчасно узгоджувати цей процес, формулювати заходи контролю та забезпечення припинення вогню. І то це не гарантує, що взагалі не буде порушень, сказав він. Ймовірно, вони будуть, але без інтенсивних бойових дій, припустив експерт.

– Мій прогноз: у кращому випадку Росія може повернутися в переговорний процес. Юридично вони не дадуть згоди на вимогу про 30-денне припинення вогню. Але теоретично можуть продовжувати припинення вогню у повітрі. Якщо Росія і в переговори не повернеться, відновить повітряні атаки, тоді потрібно запроваджувати санкції. Тоді ймовірність запровадження санкцій, зокрема з боку США, буде достатньо високою, – резюмував Володимир Фесенко.

Перемир’я Росії та України: чи дійсно час настав

Франція готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир’я, заявив президент Емманюель Макрон.

Союзникам вдасться досягти переговорів між Києвом і Москвою, вважає він. За словами Макрона, мета – показати єдність між Україною, США та Європою в питанні завершення повномасштабної війни.

Усі сторони мають одноголосно заявити, що 30-денний режим тиші – це те, про що місяцями йшлося, тому потрібно домогтися припинення вогню, а потім і переговорів про мир, зазначив Макрон. Якщо режим припинення вогню не буде дотримано, тоді запровадять додаткові набагато жорсткіші санкції, стверджує президент Франції.

Політичний аналітик Олег Пономар у коментарі Фактам ICTV заявив, що президент Франції Макрон повторив те, що сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс два дні тому – про необхідність прямих перемовин між Україною і Росією. Час настав, вважає експерт.

– Це може виглядати як поступка Росії, оскільки Пєсков весь час вимагає в України зняти законодавчу заборону на прямі переговори. Але з боку Заходу – це поступка з пасткою для Росії. Якщо перемир’я не буде, то будуть санкції. Ми потихеньку рухаємося до заморозки, – резюмував Олег Пономар.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.