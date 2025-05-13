Ми попередили Путіна: нові санкції жорсткіші, ніж будь-коли – Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог виступив із заявою про те, що Сполучені Штати готові до впровадження нового пакету санкцій проти Росії, якщо виникне така необхідність.

США підготували закон про жорсткі санкції проти РФ

– Сполучені Штати дійсно підготували закон про санкції проти Росії 2025 року, і понад 70 сенаторів підписалися під ним, і це можуть бути значні санкції, – підкреслив Келлог в ефірі телеканалу Fox.

За словами американського посадовця, передусім обмеження можуть бути спрямовані на Центральний банк Російської Федерації, а також на так званий тіньовий флот, який активно використовується РФ для обходу чинних санкцій.

Зараз дивляться

– Ми попередили президента Путіна про це: дивіться, це стає дуже серйозним, ці санкції дуже серйозні, вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше, європейці діють так само, – повідомив Келлог.

Він також наголосив, що нинішня ситуація розвивається в напрямку, якого ще не було раніше, і саме це може стати поштовхом до завершення війни, розв’язаної Росією.

– Я думаю, що ми рухаємося туди, де ми раніше не були (…), і чим ближче ми будемо, тим легше буде покласти край цій війні. Ця війна має закінчитися, вона повинна закінчитися зараз, – наголосив спецпредставник.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти літаків і суден, які співпрацюють із Російською Федерацією.

Велика Британія нещодавно ввела нові обмеження, які охоплюють щонайменше 100 суден. Їх звинувачують у перевезенні російської нафти попри чинні міжнародні обмеження.

За даними британської сторони, з початку 2024 року зазначені танкери транспортували нафтопродуктів на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів, порушуючи санкційний режим, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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