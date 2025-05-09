Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти “тіньового флоту” Росії

Велика Британія запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які є частиною “тіньового флоту” Росії.

Про це повідомляє уряд Британії.

Нові санкції проти “тіньового флоту” РФ

Росія створила так званий тіньовий флот, щоб продовжувати транспортувати свою нафту, поки триває війна в Україні. Але країни занепокоєні безпекою цих суден і ризиком того, що вони можуть пошкодити підводні кабелі.

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Підводна інфраструктура є життєво важливою для зв’язку Великої Британії, через неї проходить 99% міжнародних телекомунікаційних даних і життєво важливих енергоносіїв, таких як електроенергія, нафта і газ.

Інфраструктурі загрожує небезпека бути зруйнованою непридатними для мореплавства суднами, які не мають сертифікації безпеки, належної технології для уникнення зіткнення інфраструктури. Крім того, росіяни навмисне вимикають локатори.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти 133 танкери. Згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg, з 41 судна, що потрапили під санкції лише у Великій Британії, 39 продовжують перевозити російські вантажі.

9 травня прем’єр Британії Кір Стармер запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад $24 млрд.

– Тіньова діяльність флоту, керована наближеними Путіна, не лише фінансує незаконну війну Кремля в Україні, але й завдає шкоди критично важливим об’єктам національної інфраструктури через безрозсудне мореплавство в Європі, – наголошують в уряді Британії.

Крім того, Велика Британія має намір боротися з тими, хто стоїть за “тіньовим флотом”.

Кремлівський диктатор Володимир Путін використовує так званий тіньовий флот, щоб зберегти свої доходи від видобутку нафти. Проте завдяки західним санкціям доходи Росії від продажу нафти і газу падають щороку – за три роки РФ втратила понад третину доходів.

Санкції та витрати на війну в Україні призводять до того, що російська економіка сильно страждає – фонд добробуту порожній, інфляція зростає, а державні витрати на оборону і безпеку зростають по спіралі.

Раніше ГУР України повідомило про ідентифікацію 238 танкерів, які забезпечують Росії можливість обходити санкції та отримувати прибутки від експорту нафти.

Джерело : Bloomberg

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