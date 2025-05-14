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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Рютте вважає, що наступні два тижні можуть змінити ситуацію в Україні

Марк Рютте
Фото: УНІАН

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зараз відкривається можливість для досягнення миру між Україною і Росією. За його словами, результатів можна досягти в найближчі два тижні.

Про це він сказав у коментарі Anadolu.

У НАТО бачать вікно можливостей для миру в Україні

– Я думаю, що зараз існує вікно можливостей – цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів – справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень, – наголосив Рютте.

На його думку, поліпшити ситуацію можна під керівництвом президента України Володимира Зеленського, а також під впливом американського уряду.

Зараз дивляться

Генсек також наголосив на важливому значенні Туреччини в досягненні миру, маючи на увазі переговори в Стамбулі.

Нагадаємо, 15 травня в Туреччині має відбутися зустріч Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент України заявив, що готовий зустрітися з очільником Кремля як в Анкарі, так і в Стамбулі, щоб уникнути маніпуляцій з боку РФ щодо місця переговорів.

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Джерело: Anadolu
Війна в Україні, Марк Рютте, НАТО, Російська агресія, Україна
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