Вибухи та пожежа в Подольську: що горіло в Підмосков’ї

16 травня сталася масштабна пожежа в підмосковному Подольську.

Вибухи та пожежа в Подольську: що відомо

Вибухи та пожежа в підмосковному Подольську сталися вночі 16 травня.

Стовп диму виднівся за кілька кілометрів від місця події.

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Крім того, стверджували місцеві, час від часу було чути вибухи.

Тоді ж з’явилася інформація, що палає одне зі сховищ на вулиці Промисловій.

За даними в мережі, займання та повторна детонація сталися у промисловій зоні місцевої машинно-випробувальної станції.

Невдовзі на пожежу та вибухи в Подольську відреагували в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

Там заявили, що на вулиці Промисловій зайнялася будівля автосервісу.

На боротьбу з вогнем на 1,5 тис. кв. м кинули сім одиниць техніки та два десятки працівників.

Пожежу, переконують у МНС Росії, уже ліквідували.

Інформація про постраждалих буцімто не надходила.

Фото: SHOT

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