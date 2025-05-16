Вибухи та пожежа в Подольську: що горіло в Підмосков’ї
16 травня сталася масштабна пожежа в підмосковному Подольську.
Вибухи та пожежа в Подольську: що відомо
Вибухи та пожежа в підмосковному Подольську сталися вночі 16 травня.
Стовп диму виднівся за кілька кілометрів від місця події.
Крім того, стверджували місцеві, час від часу було чути вибухи.
Тоді ж з’явилася інформація, що палає одне зі сховищ на вулиці Промисловій.
За даними в мережі, займання та повторна детонація сталися у промисловій зоні місцевої машинно-випробувальної станції.
Невдовзі на пожежу та вибухи в Подольську відреагували в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.
Там заявили, що на вулиці Промисловій зайнялася будівля автосервісу.
На боротьбу з вогнем на 1,5 тис. кв. м кинули сім одиниць техніки та два десятки працівників.
Пожежу, переконують у МНС Росії, уже ліквідували.
Інформація про постраждалих буцімто не надходила.
Фото: SHOT