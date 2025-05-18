Джо Байдену діагностували агресивну форму раку

У колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати.

Про це йдеться в офіційній заяві його офісу, пише CNN.

У Джо Байдена рак: що відомо

Хвороба вже поширилася на кістки.

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– Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження через новоутворення в передміхуровій залозі, яке було виявлено на тлі наростання урологічних симптомів. У п’ятницю йому поставили діагноз раку простати з балом за шкалою Глісона 9 (Група 5), з метастазами в кісткову систему, – йдеться у заяві.

У повідомленні зазначається, що попри агресивну форму хвороби, рак виявився гормонозалежним, що дозволяє ефективно його контролювати.

Зараз Байден разом із родиною обговорює варіанти лікування зі своїми лікарями.

Байдену раніше видалили рак шкіри

Джо Байдену 16 лютого 2023 року зробили операцію з видалення ракової пухлини на шкірі грудей.

Новоутворення було виявлено під час щорічного медичного обстеження колишнього президента. Операція пройшла успішно і подальше лікування не знадобилося.

Байден перебував під наглядом дерматолога в межах комплексної медичної допомоги.

Виявлене у 2023 році новоутворення – базальноклітинний рак шкіри, який не має тенденції до поширення чи метастазування.

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