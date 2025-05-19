Трамп не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії – Білий дім

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості запровадження вторинних санкцій щодо Росії. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вторинні санкції США проти Росії: що відомо

– Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент, – сказала Левітт.

Щодо питання війни в Україні вона зазначила, що Трамп дедалі більше висловлює розчарування щодо обох сторін протистояння.

– Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа – Ред.), – додала речниця.

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Вона наголосила, що президент США “чітко ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше”.

– Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт, – підкреслила представниця Білого дому.

Нагадаємо, 18 травня державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для програми Face the Nation повідомив, що Вашингтон надавав Росії час для досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною, проте терпець США вичерпується.

За його словами, рішення про жорсткіші санкції проти Москви вже близьке.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові без зволікань запровадити обмеження проти російської енергетичної сфери, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні.

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