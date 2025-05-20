Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії: що потрапило під обмеження
20 травня Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися одразу 100 об’єктів, пов’язаних із військовою, енергетичною та фінансовою сферами, а також людей, які допомагають Кремлю вести інформаційну війну проти України.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії
– У той час як президент Володимир Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій, – ідеться в повідомленні уряду.
Новий пакет санкцій проти РФ торкнеться:
- 14 представників Агентства соціального проєктування (АССП), яке займається інформаційними кампаніями, що фінансуються Кремлем і мають на меті послабити суверенітет, демократію і верховенство права в Україні та інших країнах;
- 46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції. Серед них – Санкт-Петербурзька валютна біржа та агентство, яке страхує російські банки;
- 18 суден так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту в обхід обмежень.
Також під нові санкції проти Росії потрапили корабельне обладнання та особи, причетні до цього, зокрема британець Джон Майкл Ормерод, який допомагав Росії закуповувати судна, а також двоє російських капітанів.
В уряді Британії пояснили, що ці санкції проти РФ спрямовані на те, щоб:
- ускладнити Москві фінансування війни проти України;
- заблокувати обходи санкцій;
- зменшити доходи Кремля від продажу нафти.
Крім цього, Велика Британія разом із партнерами працює над зниженням цінового ліміту на російську нафту. Наразі він становить $60 за барель, але його планують зменшити, щоб Росія заробляла ще менше.