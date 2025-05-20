Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії: що потрапило під обмеження

20 травня Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися одразу 100 об’єктів, пов’язаних із військовою, енергетичною та фінансовою сферами, а також людей, які допомагають Кремлю вести інформаційну війну проти України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії

– У той час як президент Володимир Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій, – ідеться в повідомленні уряду.

Новий пакет санкцій проти РФ торкнеться:

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14 представників Агентства соціального проєктування (АССП), яке займається інформаційними кампаніями, що фінансуються Кремлем і мають на меті послабити суверенітет, демократію і верховенство права в Україні та інших країнах;

46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції. Серед них – Санкт-Петербурзька валютна біржа та агентство, яке страхує російські банки;

18 суден так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту в обхід обмежень.

Також під нові санкції проти Росії потрапили корабельне обладнання та особи, причетні до цього, зокрема британець Джон Майкл Ормерод, який допомагав Росії закуповувати судна, а також двоє російських капітанів.

В уряді Британії пояснили, що ці санкції проти РФ спрямовані на те, щоб:

ускладнити Москві фінансування війни проти України;

заблокувати обходи санкцій;

зменшити доходи Кремля від продажу нафти.

Крім цього, Велика Британія разом із партнерами працює над зниженням цінового ліміту на російську нафту. Наразі він становить $60 за барель, але його планують зменшити, щоб Росія заробляла ще менше.

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