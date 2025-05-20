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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила про схвалення 17-го пакету санкцій щодо Росії, спрямованого проти тіньового флоту країни агресора.

Що включає 17-й пакет санкцій проти Росії

– ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини, – написала вона в соцмережі Х.

Каллас також зауважила, що готуються нові санкції проти Росії, наголосивши, що чим довше Росія веде війну проти України, тим жорсткішою буде відповідь Європи на її агресію.

Зараз дивляться

Перед цим, 14 травня, посли країн Євросоюзу погодили 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації . Тоді йшлося про внесення до санкційного списку ще 189 суден тіньового флоту РФ.

Ще раніше Каллас говорила, що у межах пакету розглядається можливість накладення обмежень на близько 60 фізичних та юридичних осіб, а також на приблизно 150 суден.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Кая Каллас, Російська агресія, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, флот РФ
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