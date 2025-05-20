ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила про схвалення 17-го пакету санкцій щодо Росії, спрямованого проти тіньового флоту країни агресора.

Що включає 17-й пакет санкцій проти Росії

– ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини, – написала вона в соцмережі Х.

Каллас також зауважила, що готуються нові санкції проти Росії, наголосивши, що чим довше Росія веде війну проти України, тим жорсткішою буде відповідь Європи на її агресію.

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Перед цим, 14 травня, посли країн Євросоюзу погодили 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації . Тоді йшлося про внесення до санкційного списку ще 189 суден тіньового флоту РФ.

Ще раніше Каллас говорила, що у межах пакету розглядається можливість накладення обмежень на близько 60 фізичних та юридичних осіб, а також на приблизно 150 суден.

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