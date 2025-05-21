Трамп про нові санкції проти Кремля: Побачимо, як поводитиметься Росія

Президент США Дональд Трамп наразі не планує запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації, заявивши, що рішення буде залежати від подальшої поведінки Москви.

Трамп не поспішає з санкціями проти РФ

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час презентації планів щодо системи протиракетної оборони під назвою Золотий купол.

Коментар прозвучав у відповідь на запитання журналістів щодо слів президента України Володимира Зеленського, який закликав до посилення санкцій після їхньої телефонної розмови напередодні.

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Трамп підкреслив, що рішення щодо обмежень стосовно Росії залишається винятково за ним.

– Це буде моїм рішенням – і це не буде нічиє рішення більше. Побачимо, як поводитиметься Росія. Побачимо, що станеться, – заявив американський президент.

Він також охарактеризував нинішній період війни Росії проти України як надзвичайно важливий і нагадав, що провів тривалу розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Вчора я мав розмову протягом двох з половиною годин з президентом Путіним… Я також розмовляв з усіма європейськими – з багатьма з них – лідерами, але вони представляли всю Європу. І я думаю, що вчора у нас відбулася дуже хороша розмова, – зазначив Трамп.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як розповів сам Трамп, розмова “пройшла дуже добре”.

Сторони домовилися про негайний початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню та про завершення війни.

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