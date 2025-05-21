Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Терміново
Вибухи в Луцьку: до міста один за одним летіли БпЛА
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Трамп про нові санкції проти Кремля: Побачимо, як поводитиметься Росія

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп наразі не планує запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації, заявивши, що рішення буде залежати від подальшої поведінки Москви.

Трамп не поспішає з санкціями проти РФ

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час презентації планів щодо системи протиракетної оборони під назвою Золотий купол.

Коментар прозвучав у відповідь на запитання журналістів щодо слів президента України Володимира Зеленського, який закликав до посилення санкцій після їхньої телефонної розмови напередодні.

Зараз дивляться

Трамп підкреслив, що рішення щодо обмежень стосовно Росії залишається винятково за ним.

– Це буде моїм рішенням – і це не буде нічиє рішення більше. Побачимо, як поводитиметься Росія. Побачимо, що станеться, – заявив американський президент.

Він також охарактеризував нинішній період війни Росії проти України як надзвичайно важливий і нагадав, що провів тривалу розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Вчора я мав розмову протягом двох з половиною годин з президентом Путіним… Я також розмовляв з усіма європейськими – з багатьма з них – лідерами, але вони представляли всю Європу. І я думаю, що вчора у нас відбулася дуже хороша розмова, – зазначив Трамп.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як розповів сам Трамп, розмова “пройшла дуже добре”.

Сторони домовилися про негайний початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню та про завершення війни.

Читайте також
Трамп виділить $175 млрд на систему Золотий купол
статки Трампа

Дональд Трамп, Росія, Санкції проти Росії, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь