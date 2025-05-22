Німеччина на шляху до збільшення витрат на оборону до 5% ВВП – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше публічно заявив про необхідність збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Мерц про збільшення витрат на оборону

– Ми на шляху до того, щоб взяти на себе зобов’язання щодо виділення 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі, а також ще 1,5% на інфраструктуру, яка має військове значення, – сказав він напередодні на заході у Берліні.

За його словами, ці 1,5% необхідно спрямувати на будівництво мостів або доріг.

Перед цим глава Міноборони Борис Пісторіус заявив у Брюсселі, що Німеччина планує поступово збільшувати свій оборонний бюджет на кілька мільярдів євро, або на 0,2% щорічно, протягом наступних п’яти-семи років.

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– Йдеться не про 5% за один рік. Найважливіше – почати і виконати вимоги НАТО, – наголосив він.

Видання зазначає, що у червні у Гаазі очікується підписання лідерами країн – членів НАТО нового плану витрат на оборону.

Генсек блоку Марк Рютте раніше запропонував союзникам витрачати 3,5% ВВП на основну оборону і ще 1,5% – на пов’язані з обороною сфери до 2032 року.

Джерело : Bloomberg

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