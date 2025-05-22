Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично заявил о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% ВВП.

— Мы на пути к тому, чтобы взять на себя обязательства по выделению 3,5% в соответствии с квотой НАТО на военные закупки, а также еще 1,5% на инфраструктуру, которая имеет военное значение, — сказал он накануне на мероприятии в Берлине.

По его словам, эти 1,5% необходимо направить на строительство мостов или дорог.

Перед этим глава Минобороны Борис Писториус заявил в Брюсселе, что Германия планирует постепенно увеличивать свой оборонный бюджет на несколько миллиардов евро, или на 0,2% ежегодно, в течение следующих пяти-семи лет.

— Речь идет не о 5% за один год. Самое важное — начать и выполнить требования НАТО, — подчеркнул он.

Издание отмечает, что в июне в Гааге ожидается подписание лидерами стран — членов НАТО нового плана расходов на оборону.

Генсек блока Марк Рютте ранее предложил союзникам тратить 3,5% ВВП на основную оборону и еще 1,5% — на связанные с обороной сферы до 2032 года.

Источник : Bloomberg

