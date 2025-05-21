Законопроєкт США про посилення санкцій проти РФ уже має понад 80 співавторів – Маркарова

Американський двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії з моменту його запровадження вже має 81 співавтора.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у соціальній мережі X.

Законопроєкт США щодо санкцій проти РФ

– Дякую кожному з 81 сенаторів за підхід – мир через силу, – зазначила Маркарова, зробивши репост допису американського конгресмена Ліндсі Грема.

Республіканець зробив заяву, в якій йдеться про те, що хоча США прагнуть миру, переважній більшості Сенату стає дедалі зрозуміліше, що російський диктатор Володимир Путін грає в ігри.

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За словами Ліндсі Грема, Сенат США готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть.

– Якщо все буде як і раніше, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату США. З цією метою ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну, – йдеться у документі.

Як зазначив Грем, американське законодавство ізолює Росію, поставивши її на торговий острів і запроваджуючи жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують воєнні злочини Кремля.

Він звернув увагу, що одним з пріоритетів США є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини диктатора Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту.

На думку Грема, військова машина Росії зупиниться без економічної підтримки Китаю.

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