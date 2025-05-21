Це захист Сумщини і Харківщини: Зеленський про продовження операцій у Курській та Бєлгородській областях

Російські штурмові дії в Україні тривають. Сили оборони України продовжують усю необхідну бойову активність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 21 травня 2025 року.

Зеленський про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський розповів, що заслухав тривалу доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова та військових командувачів про ситуацію на фронті та наші оборонні відносини із партнерами.

Зараз дивляться

– Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок, – заявив президент України.

За його словами, Сили оборони України продовжують активні дії в Курській і Бєлгородській областях, адже йдеться про дієвий захист Сумщини та Харківщини.

Від початку Курської операції в серпні 2024 року російська армія зазнала серйозних втрат – понад 63 тисячі вбитими й пораненими, зазначив глава держави.

Українським силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд. Чим більше бойових дій виноситься на територію ворога – тим більше це убезпечує українські громади, стверджує Зеленський.

– На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. Вони поки не готові війну завершувати. Наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну, – сказав президент.

Зеленський про обмін полоненими

Президент України розповів про ще одну принципову річ – зараз триває підготовка до обміну військовополоненими.

– Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося, – наголосив Зеленський.

Міністр оборони України доповів йому деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї. За словами Зеленського, триває активна робота для залучення інвестицій у виробництво саме в Україні.

Він запевняє, що виробництво лише зростатиме, адже це наша довгострокова гарантія безпеки.

Крім цього, Зеленський провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Зокрема, з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, якого він поінформував про переговори зі США та відповідні домовленості з іншими європейцями.

– Детально готуємо перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, він говорив про це з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він зазначив, що триває польське головування в Європейському Союзі. На думку президента, важливо, щоб воно було результативним.

Також Зеленський говорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про можливі формати зустрічей та спільної роботи. Президент стверджує, що разом вони зміцнюють дипломатію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.