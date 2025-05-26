Перший саміт НАТО для Рютте на посаді генсека стане випробуванням через тиск Трампа – ЗМІ

Триває підготовка до майбутнього саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбудеться у Гаазі, рідному місті генсека НАТО Марко Рютте, з 24 до 25 червня.

Як пише Радіо Свобода, він може стати “найбільш делікатним” самітом за останні роки.

Підготовка до саміту НАТО у 2025 році

За словами офіційних представників НАТО, з якими спілкувались журналісти, Рютте знадобляться усі його дипломатичні здібності для забезпечення успішного саміту.

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Під успіхом мається на увазі “задовольнити непередбачуваного” президента США.

Кошмарним сценарієм вважається повторення саміту НАТО в Брюсселі 2018 року під час першого терміну Трампа, коли відбувся палкий обмін думками з тодішнім генсеком Єнсом Столтенбергом.

Пізніше глава Білого дому пригрозив повністю вивести США з військової організації, якщо європейські союзники не будуть витрачати більше коштів на оборону.

Повідомляється, що Рютте зіграв ключову роль у переконанні президента Америки в тому, що НАТО варто зберегти. Попри те, що відтоді у світі багато чого змінилося, Трамп приїде до Нідерландів з тим самим меседжем – витрачати більше на оборону.

Передбачається, що він не погрожуватиме виходом з НАТО, але захоче бачити чіткі результати. Ймовірно, йдеться про зобов’язання усіх 32 членів НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП, з яких 3,5% підуть на “важкі цілі”, такі як озброєння і артилерія, а решта 1,5% будуть спрямовані на кіберзахист та інвестиції у військову мобільність.

Посадовці НАТО все ще обговорюють терміни досягнення нової мети щодо видатків, причому обговорюються пропозиції в діапазоні від п’яти до десяти років.

Скорочений саміт

Щоб не створювати надто багато приводів для сварок між членами НАТО, саміт скоротили з трьох днів до двох.

Програма ще не затверджена, але, можливо, в перший день відбудеться офіційна вечеря, а у другий – дві робочі сесії: одна з них буде присвячена оборонним витратам, а інша – розвитку оборонно-промислової бази.

Оскільки деякі європейські союзники зацікавлені в тому, щоб купувати більше японської і південнокорейської оборонної продукції, цілком ймовірно, що Австралія, Японія, Нова Зеландія і Південна Корея будуть присутні на засіданні.

Підсумкове комюніке саміту також значно скоротять. Джерела видання сказали, що мета полягає в тому, щоб комюніке складалось лише з трьох або чотирьох абзаців. Нагадаємо, комюніке у Вашингтоні 2024 року складалося з 40 пунктів, а у Вільнюсі охопило 90 пунктів.

Членство України в НАТО

Цьогорічний текст може не містити жодної прямої згадки про Росію і, можливо, навіть про Україну, що робить зустріч у Гаазі дуже відмінною від нещодавніх самітів.

У Вашингтоні та Вільнюсі Україна була на порядку денному. Але оскільки Трамп, схоже, виключає членство України в НАТО найближчим часом, один європейський чиновник сказав, що, можливо, було б краще взагалі не згадувати Україну в декларації поки що.

У зв’язку з цим постає питання, чи буде запрошений до Нідерландів президент України Володимир Зеленський. Підтвердження його запрошення ще немає, але більшість посадовців НАТО вважають, що він приїде врешті-решт.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна нещодавно зазначив, що було б “великою стратегічною помилкою”, якби Зеленський не приїхав.

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