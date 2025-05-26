Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
Прощання з Максимом Неліпою: де поховають військового і чому його син не приїде на похорон
Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк поліпшили свої позиції перед Ролан Гаррос
День Києва 2025: коли столиця відзначає день народження і куди піти
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Порушення повітряного простору: до МЗС Фінляндії викликали посла Росії

Фінляндія - прапор
Фото: Pexels

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії, щоб отримати пояснення через порушення повітряного простору країни російськими літаками.

Про це пише Yle з посиланням на МЗС.

МЗС Фінляндії викликало посла РФ

Фінляндія підозрює, що два російські військові літаки могли зайти в її повітряний простір недалеко від міста Порвоо, яке розташоване на півдні країни.

Зараз дивляться

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія серйозно сприймає цю ситуацію, а берегова охорона в районі Фінської затоки вже почала попереднє розслідування.

Фінляндія надішле офіційний запит до Росії з проханням надати пояснення з приводу цього порушення.

Нагадаємо, 23 травня Міноборони Фінляндії повідомило, що в першій половині дня поблизу міста Порвоо, розташованого приблизно за 130 кілометрів від російського кордону, могло статися порушення повітряного простору країни.

Це вже не перший випадок, коли західні держави звинувачують російські літаки в подібних інцидентах.

Читайте також
Супутники зафіксували нові бази РФ біля Фінляндії: НАТО попереджає про довгострокову загрозу
Фінляндія кордон з РФ

Джерело: Yle

літаки РФ, МЗС, Російська агресія, Росія, Фінляндія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь