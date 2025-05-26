Порушення повітряного простору: до МЗС Фінляндії викликали посла Росії

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії, щоб отримати пояснення через порушення повітряного простору країни російськими літаками.

Про це пише Yle з посиланням на МЗС.

МЗС Фінляндії викликало посла РФ

Фінляндія підозрює, що два російські військові літаки могли зайти в її повітряний простір недалеко від міста Порвоо, яке розташоване на півдні країни.

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Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія серйозно сприймає цю ситуацію, а берегова охорона в районі Фінської затоки вже почала попереднє розслідування.

Фінляндія надішле офіційний запит до Росії з проханням надати пояснення з приводу цього порушення.

Нагадаємо, 23 травня Міноборони Фінляндії повідомило, що в першій половині дня поблизу міста Порвоо, розташованого приблизно за 130 кілометрів від російського кордону, могло статися порушення повітряного простору країни.

Це вже не перший випадок, коли західні держави звинувачують російські літаки в подібних інцидентах.

Джерело: Yle

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