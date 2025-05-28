У Трампа уривається терпець щодо Путіна, але рішення досі немає – Politico

Напередодні Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна вичерпується, попередивши, що той грається з вогнем, відмовляючись від переговорів про завершенн війни в Україні, проте президент США досі не визначився у своїх подальших діях.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Трамп не визначився, як далі тиснути на Путіна

– Путін небезпечно наблизився до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп виклав перед ним, – сказав один зі співрозмовників на умовах анонімності.

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Проте американський лідер “ще не прийняв рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення Путіним атак на Україну”.

Заступник керівника Інституту політики Америка понад усе Фред Фляйц, близький до Білого дому, вважає, що терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується.

– Протягом наступного місяця або шести тижнів настане час, коли Трамп може припинити переговори і запровадити жорсткі санкції, – сказав він.

Водночас, за словами двох співрозмовників, під час розмови з європейськими лідерами минулого тижня, яка відбулася після телефонних переговорів із Зеленським і Путіним, Трамп виправдовував небажання очільника Кремля брати участь у мирних переговорах нібито через погрози нових санкцій з боку Європи та США.

Тобто Трамп дав зрозуміти європейцям, що йому не подобаються санкції, сподіваючись змусити Путіна до переговорів без економічного тиску.

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональда Трамп у своїй соцмережі написав, що Володимир Путін “грає із вогнем” і не розуміє, що якби не він, то з Росією вже сталося б багато поганих речей.

Джерело : Politico

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