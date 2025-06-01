У Польщі обирають майбутнього президента: стартував другий тур

Вранці 1 червня в Польщі стартував другий тур президентських виборів. Голосування розпочалося о 07:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) і триватиме до 21:00 (22:00 за Києвом).

Про це пише Onet Wiadomosti.

Президентські вибори в Польщі 2025: що відомо про другий тур

Перший тур відбувся 18 травня, але жоден із 13 кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів. Тож до другого туру пройшли двоє кандидатів із найкращими результатами, а саме:

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мер Варшави від Громадянської платформи Рафал Тшасковський – набрав 31,36% голосів;

– набрав 31,36% голосів; директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує партія Право і справедливість – набрав 29,54%.

Тепер саме між ними вирішується, хто стане наступним президентом Польщі. Для перемоги у виборах потрібно набрати більшість голосів у другому турі.

Голосувати мають право майже 29 мільйонів громадян Польщі, ще понад 700 тисяч поляків можуть віддати голоси за кандидата в президенти за кордоном.

До слова, згідно з одним з останніх опитувань перед другим туром другим туром президентських виборів у Польщі 2025 року, обидва кандидати мають майже однакову підтримку.

За Рафала Тшасковського готові проголосувати 49,1% виборців, а за Кароля Навроцького – 48,1%.

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Джерело: Onet Wiadomosti

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