В Польше выбирают будущего президента: стартовал второй тур

Утром 1 июня в Польше стартовал второй тур президентских выборов. Голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) и продлится до 21:00 (22:00 по Киеву).

Об этом пишет Onet Wiadomosti.

Президентские выборы в Польше 2025: что известно о втором туре

Первый тур состоялся 18 мая, но ни один из 13 кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Поэтому во второй тур прошли двое кандидатов с лучшими результатами, а именно:

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мэр Варшавы от Гражданской платформы Рафал Тшасковский — набрал 31,36% голосов;

— набрал 31,36% голосов; директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия Право и справедливость — набрал 29,54%.

Теперь именно между ними решается, кто станет следующим президентом Польши. Для победы в выборах нужно набрать большинство голосов во втором туре.

Голосовать имеют право почти 29 миллионов граждан Польши, еще более 700 тысяч поляков могут отдать голоса за кандидата в президенты за рубежом.

К слову, согласно одному из последних опросов перед вторым туром вторым туром президентских выборов в Польше 2025 года, оба кандидата имеют почти одинаковую поддержку.

За Рафала Тшасковского готовы проголосовать 49,1% избирателей, а за Кароля Навроцкого — 48,1%.

Источник: Onet Wiadomosti

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