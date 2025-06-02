Росія виступила проти участі США у переговорах у Стамбулі – МЗС

Росія висунула вимогу, щоб Сполучені Штати не брали участі у переговорах, що проходять у Стамбулі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі Фактам ICTV.

Відсутність США на переговорах в Стамбулі – вимога Росії

– Для України є критично важливим залучення в процес США та європейських партнерів. Ми вважаємо, що вони мають бути частиною мирних зусиль. Саме тому сьогодні зранку перший заступник міністра Сергій Кислиця і радник керівника Офісу президента Олександр Бевз зустрілися з представниками Британії, Німеччини й Італії, з якими скоординували позиції перед цією зустріччю, – наголосив він.

Тихий уточнив, що під час першого раунду переговорів у травні російська делегація виступала категорично проти присутності американців за столом перемовин.

Зараз дивляться

– Для нас незрозуміло, чому для них це критично. На нашу думку, американці мають бути присутні в кімнаті. Але росіяни наполягли, що їх там бути не має. Що вони приховують – це питання до них. Я думаю, треба їх питати, що вони бояться показати американцям, – зазначив речник МЗС.

За його словами, під час нинішнього раунду перемовин Москва знову наполягла на тому, щоб представників США не було серед учасників. Тож наразі на переговорах присутня лише турецька приймаюча сторона.

Що відомо про переговори у Стамбулі 2 червня

Сьогодні в Стамбулі стартував другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Ця зустріч є продовженням перемовин, які відбулися 16 травня. Тоді головним результатом стало досягнення згоди щодо обміну військовополоненими за принципом “тисяча на тисячу”. Обмін згодом було реалізовано.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні українська делегація офіційно передала російській стороні перелік українських дітей, яких потрібно повернути на батьківщину.

Під час нинішніх переговорів у Стамбулі Україна передала Росії документ, у якому викладено бачення припинення бойових дій, звільнення заручників та повернення викрадених дітей. На думку української сторони, цей документ є цілком реалістичним для виконання.

Росія до початку зустрічі не надала Україні власний меморандум.

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